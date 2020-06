Le regioni italiane: quante sono e cosa vedere

Quando sono nate le regioni d'Italia?

Quante sono le regioni italiane e quali a statuto speciale?

Quali sono le regioni bagnate dal mare?

Qual è la regione più grande d'Italia? E quale la più piccola?

Sicilia 25.832,39 km² Piemonte 25.387,07 km² Sardegna 24.100,02 km² Lombardia 23.863,65 km² Toscana 22.987,04 km² Emilia-Romagna 22.452,78 km² Puglia 19.540,90 km² Veneto 18.407,42 km² Lazio 17.232,29 km² Calabria 15.221,90 km² Campania 13.670,95 km² Trentino-Alto Adige 13.605,50 km² Abruzzo 10.831,84 km² Basilicata 10.073,32 km² Marche 9.401,38 km² Umbria 8.464,33 km² Friuli-Venezia Giulia 7.862,30 km² Liguria 5.416,21 km² Molise 4.460,65 km² Valle d'Aosta 3.260,90 km²

La gestione di un territorio vasto come quello di una nazione richiede una suddivisione amministrativa accurata, in cui gli enti locali siano incaricati di provvedere ad alcuni bisogni e servizi territoriali che non possono essere gestiti direttamente da un governo centrale.I primi tentativi di decentramento amministrativo in epoca contemporanea risalgono all’epoca dell’(seconda metà del XIX secolo), quando il Regno appena nato dovette suo malgrado darsi delle regole in questo senso e stabilì le funzioni dei comuni e delle province.Negli anni successivi furono diversi i tentativi di accorpare le province in entità territoriali più grandi, ma solo più tardi, nel secondo dopoguerra, la neonatasancì la ripartizione in Regioni, Province e Comuni, come daentrata in vigore nel 1948.La suddivisione delle regioni non è cambiata molto da allora, con alcune eccezioni (ad esempio per l’Abruzzo e il Molise, i cui territori vennero separati nel 1963), e oggi, di cui(Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol - costituita quest’ultima dalle province autonome di Trento e Bolzano).Dal canto loro, lesono invece da anni oggetto di modifiche, accorpamenti e soppressioni, per cui la situazione e il loro numero è in eterno divenire.Trattandosi prevalentemente di una penisola, in Italia sono numerose le: Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, oltre alle isole Sicilia e Sardegna.Le regioni, invece, sono: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Umbria, dove quest’ultima è l’unica tra quelle del Centro e del Sud con questa peculiarità.La più piccola delle regioni italiane nonché quella meno popolata, con forti tradizioni anche francesi, laè incastonata tra le Alpi e detiene il primato della presenza dei monti più alti d’Italia: il Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa e il Gran Paradiso. Con un paesaggio prettamente verdeggiante, montano ma anche caratterizzato da ghiacciai, la Valle d’Aosta è un paradiso per gli amanti della natura incontaminata e per gli appassionati di sport, sia estivi che invernali.(le montagne più alte d’Italia) sono uno dei must di questa regione, ma non sono gli unici.Imperdibili sono anche il Castello di Fénis e il, di epoca medievale; ad Aosta l'Arco di Augusto e il Teatro Romano, gli innumerevoli musei (dedicati ad artigianato, rimedi naturali, archeologia…), dei quali una menzione speciale va aldi Saint-Martin-de-Corléans.E poi ancora ile le riserve naturali, oltre alle imperdibili e pluricelebrate(su tutte, le).Terra di monti e colline, pianura e laghi, ilè una destinazione tutta da vivere, 365 giorni all’anno. Con le sue Langhe, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO, le dimore storiche e i castelli, i vigneti ricamati sui pendii a perdita d’occhio e i borghi antichi, con la prima capitale d’Italia, questa regione affascina per la miscellanea di attività turistiche che vi si possono fare. Senza dimenticare la tradizione vinicola e culinaria: apprezzata in tutto il mondo., in primis, elegante e vivace, con la sua, le residenze sabaude e i sacri monti; i siti palafitticoli preistorici dell’Arco Alpino; le aree naturali di, la, residenza sabauda e sede prestigiosa di mostre; la, splendido monastero e location anche del film; ile il più piccolo, ma altrettanto affascinante. Infine, per gli appassionati di sci, da non dimenticare laUn ricco patrimonio culturale e artistico, mescolato a territori naturali d’eccellenza, montagne perfette per vivere un turismo attivo, città ideali per momenti di shopping o per visite culturali, percorsi di cicloturismo e laghi ricchi die affascinanti: in una sola parola,. Per chi è appassionato di vini, poi, tutta l’area della Franciacorta è un paradiso da scoprire, lentamente.Vale la pena partire da, con il suo famosissimo, la zona cool dei, il, ile le vie dello shopping.E poi la Certosa di Pavia, Varese e il suo elegante centro storico, il Museo di Santa Giulia a Brescia,, le montagne da percorrere sugli sci in località come Livigno, Madesimo e l’Adamello, i borghi storici dell’e il, per sessioni di VIP-watching intorno alla villa di George Clooney.Imperdibili, infine, due appuntamenti che richiamano visitatori da tutto il mondo: la Fashion Week e il Salone del Mobile di Milano (Design Week).Casa delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ilè sì una destinazione di montagna, ma non solo. Le ampie e dolci vallate, i laghi, le località perfette per rilassarsi e dedicarsi alla buona cucina, e i, romantici e ricchi di fascino, rendono questa regione la scelta ideale per un viaggio dalle mille emozioni. I palazzi rinascimentali, i castelli e i tanti musei, poi, completano un’offerta storico-culturale davvero molto ampia e variegata.La natura incontaminata è una delle principali attrazioni (in primis), ma anche città come(con luoghi d'interesse quali ile il); borghi come, di impronta medievale, località turistiche come, mecca di chi ama lo sci,, dimora dell’imponente castello omonimo, e le tante chiese ed eremi (uno su tutti, quello di San Colombano) sono must da inserire nel proprio carnet di viaggio.Infine, d’estate, i laghi accolgono sia chi desidera fare vita “da spiaggia”, sia chi invece vuole cimentarsi in sport acquatici, come vela e windsurf, per citare due delle specialità sulUna delle regioni più amate e visitate del Bel Paese, ilracchiude tra i suoi confini moltissime opportunità di scoperta, dai paesaggi naturali agli ecosistemi protetti, dalle bellezze storico-culturali alle offerte balneari e termali, fino alla montagna e alle città d’arte. Famosi e bellissimi, infine, sono i dolci rilievi dei, di origine vulcanica, che danno dimora a diverse specie protette di animali.Impossibile non menzionare subito, uno dei simboli dell’Italia, con, le prigioni e ilMa in Veneto c’è moltissimo altro:, città madre di Giulietta e Romeo, con la sua splendidae Piazza Bra,e le, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO,, con lae la basilica bizantina di. Senza dimenticare, infine, i tantissimi, tra i quali da non perdere sono il Museo Archeologico di Padova,a Venezia e il Palladium Museum di Vicenza.Con ampie vallate solcate da fiume e specchi d’acqua, imponenti montagne e una vasta pianura che sfocia sulle rive del Mar Adriatico, ilè una regione completa, con proposte turistiche per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Numerosi laghi punteggiano la regione, da nord a sud, e le aree lagunari di cui è ricca ospitano numerosissime specie di uccelli, mentre la montagna e le colline sono dimora di orsi, linci, ermellini, volpi e cinghiali. Un paradiso naturale, dunque, da vivere anche in osservazione.Ovviamente c’è, con gli storici caffè, i palazzi neoclassici, il Teatro Romano e l’immancabile Canal Grande, ma c’è anche, Patrimonio UNESCO, antico e importantissimo centro di epoca romana (le cui testimonianze sono ben visibili nel foro, nel porto fluviale e nella sua Basilica), e la città stellata diE poi ancora le, patria degli amanti di sci e sport invernali, passeggiate all’aria aperta e percorsi in MTB,e il suo Castello medievale,e i dipinti di Tiepolo,, con le vie dello shopping e poi il mare, con località come, dal particolare centro storico.Una stretta lingua di terra, tra cielo, monti e mare, in grado di stupire per le enormi ricchezze, paesaggistiche, storiche e culturali, che contiene. Nonostante non sia estesa come altre regioni, insi trovano infatti un parco nazionale, nove parchi regionali e tre riserve naturali, oltre ad aree marine protette, interessante e varia fauna endemica e borghi storici bellissimi. Non vanno dimenticati, poi, i tipici prodotti DOC e DOP come olio evo, vini, pesto, basilico e molti altri., la città della Lanterna, imperdibili sono l’, la Cattedrale di San Lorenzo e la storica e Via Garibaldi; le, affascinanti cittadine di pescatori, costruite a picco sul mare;, meta del jet set internazionale;, con il suo famosissimo Teatro, il casinò e la Cattedrale di San Siro. E poi ancora i, Bandiere Arancioni, i piccoli, affascinanti e ricchi di storia, e i tantissimi percorsi nei, immersi nella natura, alcuni con vista privilegiata sul mare.Divisa tra Appennini, Pianura Padana e Mar Adriatico, l’è una delle regioni più giovani (in termini di istituzione) dell’Italia. Attraversata dall’antica Via Emilia, vi si trovano diversi resti di epoca romana, ma anche etruschi, longobardi e bizantini. Le aree naturali, anche costiere, alcune delle quali Parchi Nazionali e Aree Protette, sono ricche di fauna e flora interessanti, da scoprire con appositi tour organizzati. Ricca di beni e luoghi protetti dall’UNESCO, infine, l’Emilia-Romagna è anche terra di prelibatezze gastronomiche e tradizioni culinarie sublimi.la Dotta è la prima tappa da non perdere, con i suoi portici, la, le, culla del rinascimento, con ile il; la Rocca Malatestiana a; ile Palazzo Ducale aPiacenza con il suo Duomo.non si possono non visitare ile la; a Rimini, oltre che approfittare di spiagge chilometriche, vale la pena sostare al Castel Sismondo e passeggiare sulIn estate l'organizzatissimaè un must delle vacanze di mare ed è presa d'assalto dai turisti provenienti da tutta Europa.Terra di poeti, scrittori, artisti, laè, nel suo insieme, un grande capolavoro della natura. Dagli Appennini alle Alpi Apuane, passando per le dolci colline del Chianti, fino alle pianure che ospitano eccellenze come la Versilia e alla costa, di fronte alla quale si ammirano le isole (dall’Elba all’Isola di Montecristo, all’Isola del Giglio, per citarne solo alcune). Sono tante le aree protette della Toscana, come Parchi Nazionali e Aree Naturali, così come sono innumerevoli gli spunti storico-architettonici e culturali. Oltre, ovviamente, ai prodotti tipici regionali, meraviglie del palato.non possono mancare visite della, deglie dia;la, ail Palazzo Comunale con lae laIle lasono un paradiso di relax, ottimi vini ed eccellente gastronomia; la Versilia , con Forte dei Marmi in testa, è meta chic per vacanze al mare esclusive. Per chi adora la storia, infine, la zona compresa tra Volterra e Chiusi racconta dell’incredibile popolo etrusco.Polmone verde dell’Italia, l’ospita anche il quarto lago più esteso del Bel Paese, il. Valli verdeggianti e dolci colline sono famose in tutto il mondo, così come i suoi insediamenti ricchi di storia e cultura e i resti di epoca etrusca e bizantina. Tanti parchi regionali raccontano, poi, di una forte e consolidata tradizione green. Una menzione speciale, infine, va fatta alla tradizione enogastronomica, ricca e variegata, apprezzata in tutto il mondo., patria di artisti come Pinturicchio e il Perugino, non si possono perdere l’Arco Etrusco, la Rocca Paolina e ilPassando per, non può mancare una sosta ale al Teatro Romano, mentreè rinomata, anche, per Palazzo Trinci e le vicine Cascate del Menotre. Da non perdere, a, il, la(di epoca trecentesca) e il famosissimo Festival dei Due Mondi, kermesse di danza, opera, teatro e musica.spicca per i monumenti medievali, i resti archeologici, da scoprire nel Museo Archeologico, e le numerose chiese, una su tutte l’imponente Duomo. Senza dimenticare, poi,famosa per ile per il, una delle cattedrali più belle di tutta l’Italia.A differenza delle altre regioni, lesi distinguono per una sostanziale omogeneità paesaggistica: il territorio è praticamente tutto collinare e montuoso, con piccoli rilievi. Coperta da fiumi, verdi colline, gole montane e laghi, il Mare Adriatico ne è il naturale e perfetto completamento. La sua storia, poi, è gloriosa e ha visto il passaggio di popolazioni come i Piceni, i Galli, i Romani. Terra di famosi piloti, spot televisivi e location cinematografiche, di Bandiere Arancioni e Blu, le Marche sono anche rinomate per la cucina, i castelli, le città d’arte e i parchi naturali.Ad Ancona , patria di miti e leggende, imperdibili sono l’Anfiteatro romano, l’Arco di Traiano e la storica Piazza del Papa col Duomo. Nella provincia, invece, in estate è d'obbligo una giornata di mare nella, centro rinascimentale importantissimo, merita una visita il centro storico (Patrimonio UNESCO), l’ex Monastero di Santa Chiara, il Palazzo Ducale e Piazza della Repubblica, mentre a, patria di Rossini, immancabili sono Piazza del Popolo, la casa di Rossini e la Villa Imperiale. Adsi trova la più bella piazza rinascimentale d’Italia, Piazza del Popolo, cui far seguire il Forte Malatesta, lo storico Caffè Meletti e la Cattedrale di Sant’Emidio. Senza dimenticare, infine,, città natale di Leopardi, in cui vederee i luoghi del poeta, la Chiesa di San Francesco d’Assisi e il Castello di Montefiore.Una delle regioni più eterogenee per eccellenza, ilpresenta tratti collinari, montuosi, pianeggianti, laghi di origine vulcanica e coste affacciate sul Mar Tirreno. Culla di una storia prevalentemente legata ai romani, ma con evidenti tracce anche etrusche, il Lazio è certamente una delle regioni più ricche di siti di interesse storico-culturali, molti dei quali Patrimonio dell’UNESCO. Ricchissimo di eventi e festival musicali, il Lazio è teatro privilegiato di pellicole cinematografiche di livello mondiale, sia per produzione che per location. Pregevole, infine, anche la tradizione gastronomica, soprattutto romana.La capitale,, è un museo a cielo aperto. Basti pensare ain Vaticano e alle sue famosissime piazze e fontane (una su tutte,)., imperdibile è il, mentrespicca anche per l’anfiteatro romano. Aimmancabile è la Cattedrale di San Marco e, tra i borghi più piccoli, merita una sosta il borgo di Civita di Bagnoregio , definita la “Città che muore”.L’è un paradiso di natura e verde, che culmina nel meraviglioso Parco Nazionale del Gran Sasso (che però non è l’unico). 23 borghi più belli d’Italia, un ghiacciaio (il più a sud d’Europa), aree naturali protette e fauna endemica a profusione, questa regione è ideale per gli amanti di relax, natura, ma anche sole, mare e cultura.L’Aquila, con il suo centro storico medievale, il Forte Spagnolo e la Fontana delle 99 cannelle;, di origine romane, in cui ammirare la casa di Gabriele Dannunzio, la Cattedrale di San Cetteo e Corso Umberto, con i palazzi in stile liberty., invece, convivono resti romani e vestigia rinascimentali, come l’anfiteatro della Civitella e il centro storico ricco di palazzi nobiliari. A Vasto, invece, non possono mancare tappe alla piazza ellittica dedicata ai pittori Gabriele Rossetti e Dante Gabriel Rossetti, al Duomo di San Giuseppe e al Castello Caldoresco.Poi ancora, con il suo immenso centro storico medievale e il Santuario del Miracolo Eucaristico, Ortona, che ospita le reliquie di San Tommaso nella sua Cattedrale, e Sulmona, città natale di Ovidio, dove ammirare architetture religiose e il tempio romano di Ercole Curino.Seconda regione più piccola dopo la Valle d’Aosta, ilè un concentrato di aree montane e zone collinari, fiumi, laghi e mare. Con diverse Oasi del WWF e LIPU, oltre a numerosi parchi regionali, questa regione è un paradiso per gli amanti della natura incontaminata. Abitata sin dal Neolitico, vi si trovano diversi spunti di carattere storico-culturale, ma anche architetture romane e longobarde,. Oltre ad alcune pregevoli località costiere in cui apprezzare il sole e il mare in completo relax., di origini sannite e romane, in cui ammirare il Castello Monforte, il Museo Sannitico e Piazza San Leonardo con la chiesa omonima., invece, di pregio sono la Cattedrale di San Pietro, il parco archeologico Isernia La Pineta e la medievale Fontana Fraterna;, per contro, ricostruita nel Medioevo, propone punti di interesse come l’antica Chiesa di San Pietro, Corso Vittorio Emanuele nel centro storico medievale e la Fonderia Marinelli, produttrice di campane per le chiese di tutto il mondo. Se amate i castelli, non mancate di visitare, Castropignano, Cerro al Volturno (foto) e Civitacampomarano.Terra abitata da grandi popolazioni con i sanniti, i volsci, i greci e i normanni, lavanta ben sei siti Patrimonio dell’UNESCO ed è una regione caratterizzata da monti, valli, pianure, corsi e specchi d’acqua e vulcani. Oltre allo sbocco sul Mar Tirreno, nel quale si trovano (anche) le famosissime isole di Capri,e Procida. Tra gli altri punti di forza, si ricordano le aree naturali protette, i parchi regionali, le oasi naturali e diverse aree marine tutelate. La Campania, infine, è anche culla di siti archeologici, architetture di pregio, pittore e poeti, attori e registi. Senza dimenticare la gastronomia e sua maestà la pizza. Sublime.il suo centro storico, il Vesuvio, la Galleria Umberto I e Piazza del Plebiscito;ed, lacon la Cattedrale e il suo acquedotto longobardo.Ad, bellissimi sono il Duomo e il Palazzo De Conciliis, che ospitò anche Victor Hugo; mentre aimmancabili sono l’Arco di Traiano, simbolo della città, e la Chiesa di Santa Sofia, risalente al 760, Patrimonio UNESCO.Tacco dell’Italia, laè una meraviglia di mare e roccia, colline e alcune sporadiche zone montuose. Famosa per la gastronomia e i prodotti DOP, i trulli e le acque pulitissime, i laghi cristallini e l’ospitalità, questa regione è una delle eccellenze italiane in termini di punti di interesse storici, culturali, archeologici. Prova ne sono i numerosissimi musei che raccontano la storia millenaria di questa zona. La sua bellezza, infine, ha reso la Puglia una location privilegiata per numerosi film e fiction televisive.Ile le sue, la Cava dei Dinosauri di Altamura, le antiche città di Canne e Ignatia, la magica fortezza normanna di, la Basilica di San Nicola e il Castello Svevo a, la Co-Cattedrale di Gallipoli, la, opera di Renzo Piano, i, l’Anfiteatro Romano, la Piazza del Duomo e il centro storico aEquamente divisa tra monti e colline, bagnata dai mari Tirreno e Ionio, laè stata abitata sin dalla preistoria, anche se i luoghi di maggior pregio e interesse turistico risalgono a periodo come il Medioeveo e l’età borbonica. Vi si trovano anche due parchi regionali e alcune riserve naturali, meno estesi rispetto ad altre regioni, ma altrettanto belli e meritevoli di una visita. Considerate le sue caratteristiche, il turismo in Basilicata è incentrato prevalentemente su montagna ed escursionismo, mare e storia-cultura.e il, Patrimoni UNESCO, la Torre Normanna a, il Convento di San Francesco d’Assisi a Tursi , il Castello di Lagopesole ad Avigliano , i castelli di Castrocucco a Maratea e quello di, la Chiesa di San Michele Arcangelo ae l’abitato caratterizzato da gradoni di Rivello.Prevalentemente collinare, insi trovano però anche diversi rilievi montuosi, il più famoso dei quali è sicuramente l’Aspromonte. Le prime tracce evidenti di vita umana in questa regione risalgono al Paleolitico: prova ne sono i ritrovamenti rupestri nelle grotte, come quelle di Praia a Mare e del Romito.Importanti tracce storico-culturali di questa regione risalgono, anche al periodo greco, romano e bizantino, senza dimenticare successivamente le epoche normanne e aragonesi. Ricchissima di musei ed eventi di richiamo nazionale, la Calabria è una destinazione vivace.e le sue spiagge, i castelli Aragonesi di, il Castello di Carlo V a, Palazzo Romei a Vibo Valentia, i siti archeologici di Scolacium (con Museo), Blanda e Capo Colonna. Cosenza è definita "Atene della Calabria" per i numerosi punti di interesse storico e culturale come il Castello Normanno e il Duomo. Gli appassionati della montagna, infine, non potranno perdersi ilUna tra le più estese isole del mondo, laè anche la più vasta di tutta Italia. Famosissima per i ritrovamenti greci, i dolmen e la dominazione normanna, questa regione è interessata anche da attività vulcaniche, si propone come prettamente collinare e pianeggiante, ma per alcune aree vi si trovano anche rilievi montuosi. Di particolare interesse, infine, sono le tradizioni gastronomiche e legate agli eventi, anche di richiamo internazionale.Lae il Tempio della Concordia di, il Teatro Greco die quello di, la Villa del Casale die il(Patrimoni UNESCO), il teatro greco-romano di Taormina, le mura puniche di, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti e il, il Castello Ursino di, lo splendido Duomo diSe si è appassionati di natura, infine, non può mancare un visita al Parco nazionale dell’IComposta da montagne, pianure e boschi, laè principalmente conosciuta e rinomata per le sue splendide spiagge. Ma ha molto di più da offrire, a partire dai ritrovamenti numerosi di epoca nuragica, fino ad arrivare a zone naturali come il Massiccio del Gennargentu o il Supramonte, paradisi di natura incontaminata, silenzio e relax. Grotte, laghi sotterranei, sorgenti carsiche e ampi tratti dedicati ad aree protette la rendono una regione con una fortissima vocazione (anche) green.Leda nord a sud della regione, le Grotte di Nettuno die quelle del Bue Marino di, le colonne romane di, affacciate sul mare color smeraldo, la grotta Corbeddu nel Supramonte con tracce di Homo Sapiens, ladi Alghero, un giro tra i(su tutti, il nuraghe di), le rovine del Palazzo di Re Barbaro ae dell’Anfiteatro Romano di, il Santuario gotico-catalano di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, la Cattedrale (rinascimentale) di San Nicola a. Immancabili, poi, le prelibatezze gastronomiche e vitivinicole che rendono questa regione unica al mondo.