La fioritura dei tulipani in Italia, dove e il periodo per ammirarla

Messer Tulipano al Castello di Pralormo

Il Narciso Incantato al Castello di Piea

Tulipanomania al Parco Sigurtà

I tulipani di Arese

TuliPark a Roma, Bologna e Spoleto

I Tulipani delle Meraviglie a Vimodrone

La Festa del Tulipano a Villa Taranto, Verbania

Giardinity a Villa Pisani, Vescovana (Padova)

è conosciuta per le ville distribuite nel suo territorio.

è uno splendido esempio di architettura del '500 trasformata in struttura ricettiva con tanto di B&B al suo interno.

La villa fa da cornice a “I bulbi di Evelina Pisani”, manifestazione che consente al pubblico di ammirare oltre 100.000 tulipani di 150 varietà in piena fioritura

TuliLove a Castiglione di Cervia, in Romagna

Tulipani a corte al Castello di Govone

Le fioriture ai Giardini di Sissi del Castello Trauttmansdorff

Giardini della Landriana di Ardea (Roma)

La fioritura dei tulipani a Vallefoglia (Pesaro e Urbino)

I tulipani a Blufi (Palermo)

Gli stupendi spettacoli multicolori dellanon sono gli unici di cui gli appassionati possano riempirsi gli occhi. Anche in Italia, infatti, è possibile godere di panorami altrettanto entusiasmanti e capaci di emozionare. La primavera, del resto, è arrivata e la natura sta facendo quello che fa da sempre: regalarci belle giornate e splendide fioriture. Per chi ama i colori e i profumi e ha voglia di trascorrere un po' di tempo all'aperto, riportiamo un elenco dei postiIl giardino del, in provincia di, progettato nel XIX secolo dall’architetto Xaier Kuten, legato alla dinastia sabauda ospitare tutti gli anni una nuova edizione di “” con allestimenti ed esposizioni a tema.La manifestazione offre di norma lo spettacolo della fioritura di oltre 100.000 tulipani e narcisi. Un evento splendido, studiato appositamente per gli amanti dei bulbi che possono ammirare delle vere e proprie chicche, come i tulipani rosa antico, i tulipani neri, i tulipani pappagallo, viridiflora e i tulipani fior di giglio. Rarità che emergono dalle aiuole circondate da alberi secolari.nel nostro articolo suSempre in, in provincia di, si trova il, le cui antiche origini risalgono addirittura alla fine del IX secolo. A renderlo famoso, oltre alla leggenda del fantasma della dama che ancora si aggira per le sale del maniero alla ricerca delle emozioni della vita perduta, è la manifestazione “Il Narciso incantato”, ma il nome non deve ingannare, perché qui sono protagonisti anche altri bulbi, per un totale di oltre 50.000 varietà, fra le quali spicca la presenza multicolore dei tulipani.nel nostro articolo susi trova il, un luogo magico, una vecchia fattoria nata nel 1417 con le fattezze di un brolo recintato poi cresciuto fino alle dimensioni attuali. Oggi la proprietà si estende su 60 ettari nei quali trovano spazio venti specie diverse di fiori, continuamente arricchita da nuove sollecitazioni come la Meridiana Orizzontale, costruita nel 1990 e progettata per avere una validità di 26.000 anni e il Labirinto, inaugurato nel 2011.La fioriura dei tulipani, prevista per tutto il periodo chesi allunga fino a metà aprile, si identifica con la manifestazione “Tulipanomania”: oltre 300 varietà diverse per colori, sfumature e dimensioni, che attira ogni anno fino a 300.000 visitatori. Nel 2022 a Tulipanomania è stato assegnato il ricopnoscimento comedalla World Tulip Association.nel nostro articolo suIl progetto “U Pick” consente a tutti coloro che visiteranno il giardino organizzato al Parco delle Groane ad, località alle porte di, di raccogliere e portare a casa propria, tutti i tulipani che vuole.L’idea appartiene ad un olandese, Edwin Koeman che, insieme alla compagna Nitsuhe Wolanios, ha organizzato nello spazio di un ettaro un giardino multicolore che ospita 600.000 bulbi di 450 diverse varietà di tulipani. Ai visitatori vengono forniti cestini dove mettere i fiori raccolti.nel nostro articolo suIlè un giardino in stile u-pick olandese con un tappeto colorato di 15.000 metri quadrati e una distesa di tulipani di 115 diverse varietà tutti da cogliere.Simile nella sua filosofia al gemello di Arese di cui abbiamo appena parlato, consente di comporre il proprio bouquet personalizzato pagando un ticket d’ingresso che da diritto alla raccolta di due tulipani, alla visita del parco, alle attività di intrattenimento e alle sue attrazioni tra cui il mulino a vento olandese in scala, una mucca Frisona in vetroresina e i Klompen, zoccoli classici olandesi.I tulipani si colgono a mani nude, senza bisogno di forbici, sfilandoli dal terreno senza rimuovere il bulbo.Per chi non abita nella capitale è disponibile anche une unI Tulipani delle Meraviglie è un giardino u-pick di oltre 13.000 metri quadrati nell'hinterland milanese - a Vimodrone per l'esattezza - che accoglie 500.000 tulipani di 50 diverse varietà. Con il biglietto d'ingresso si può visitare il campo e raccogliere tre tulipani.nel nostro articolo dedicato aSpostandoci a, in prossimità del Lago Maggiore, è possibile ammirare nel parco dila fioritura di oltre 80.000 tulipani nell'ambito della manifestazione “Festa del Tulipano”.La proprietà venne acquistata nel 1931 dal capitano scozzesse Neil Mc Eacharn, che cercò di ricreare sul suolo italiano, tanto amato, un giardino all’inglese, per salvaguardare la tradizione della sua terra. L’esigenza di conciliare esigenze estetiche e botaniche permisero al parco di svilupparsi con le caratteristiche attuali espresse nei vari angoli, pieni di azalee, aceri, rododendri e camelie, giardini di dalie e tanto altro ancora.nel nostro articolo sullaLa zona diVilla Pisani Bolognesi Scalabrin anel nostro articolo suè un evento dedicato alla fioritura dei tulipani nell'entroterra di, a pochi km dalla. Quiaccoglie 35000 tulipani di oltre 50 varietà, tra i quali scegliere i porpri preferiti e raccogliere direttamente dal campo portando via anche i bulbi per poterli conservare e ripiantare per farli rifiorire in futuro.nel nostro articolo suIlè sede di un altro importante parco, meta degli amanti dei tulipani. Parliamo del, patrimonio UNESCO. La sua storia è intimamente legata a quella dei Savoia a cui deve la nascita. A volerlo, come abbellimento della reggia, fu Carlo Felice. Nel 1833 venne ampliato dalla sua vedova e nel 1849 ulteriormente ingrandito per volere di Ferdinando, Duca di Genova.Al suo interno, fra ippocastani, platani e querce esplode, ogni primavera, il rosso dei tulipani Tulipa oculus solis Saint-Amans, varietà Praecox Ten che invade tutto il sottobosco. Si tratta di una specie selvatica di tulipani, che nel parco del Castello di Govone cresce spontanea con una fioritura limitata ad una sola decina di giorni. Per questo lo spettacolo che offre risulta ancora più eslusivo e particolare.Per ammirarlo basta partecipare alla manifestazione “Tulipani a corte”: protagonista assoluta è la fiammeggiante fioritura di tulipani e l’inebriante aria di primavera. Il programma prevede solitamente il mercatino del borgo, musiche, spettacoli per bambini, sfilate di figuranti in costume d’epoca, antiche chiese da scoprire, visite guidate al Castello, filmati e mostre oltre a degustazione di prodotti e piatti locali.nel nostro articolo suSaliamo ancora di più verso il Nord, fino al Trentino-Alto Adige. A, nella proprietà del, troviamo i giardini della Principessa Sissi.Da marzo a maggio al loro interno scoppiano colori e profumi: un mix di tulipani, narcisi, ranuncoli, papaveri d’Islanda e nontiscordardimé che nei 12 ettari di estensione offrono uno degli spettacoli botanici più esclusivi. Il parco si distingue anche per altre particolarità come la Serra con Terrario nei Boschi del Mondo, che dal 2014 offre la visione di piante tropicali ed esotiche miscelate a vaniglia, cannella, pepe, patchouli e l'ylang ylang, oltre a un terrario con insetti e lucertole provenienti da tutto il mondo, dove la grande attrattiva è rappresentata dalla colonia di formiche tagliafoglie.Esiste un bel parco da visitare a sud di Roma, in località: si tratta dei, disegnati dall’architetto Russell Page alla fine degli anni 1960. Qualche anno prima l’intera proprietà, all’epoca del tutto spoglia, enne acquistata all’asta dal Marchese Gallarati-Scotti e da sua moglie, Lavinia Taverna. La zona fu chiamata la Landriana, in omaggio ad uno dei nomi della famiglia Taverna.Oggi quell’area è un parco decisamente unico nel suo genere, esteso su una decina di ettari nel quale le varie specie botaniche sono ordinate e divise in trenta spazi diversi delimitati da siepi. Ovviamente una di queste è riservata ai tulipani.In aprile si svolge, una mostra mercato di giardinaggio che offre non solo tanti spunti agli amanti del giardinaggio, ma permette anche di organizzare barbecue all’aperto oltre a visitare il giardino botanico.Si chiamaed è un giardino sensoriale u pick adagiato sulle colline di Vallefoglia, nelle Marche. In primavera ospita eventi e laboratori, ma soprattutto una coloratissima fioritura di tulipani (oltre 40.000 esemplari) da fotografare e raccogliere.nel nostro articolo dedicato alIl Tulipano precoce, noto anche con il nome di, cresce spontaneamente nel Palermitano, per la precisione nei campi vicino a Blufi.Ogni anno la primavera regala lo spettacolo della fioritura di migliaia di tulipani rossi che nascono in un campo coltivato a grano alle pendici delle Madonie. Com’è possibile che questo avvenga? La riosposta è semplice: il Tulipa raddii ha un bulbo posizionato a circa 50 cm di profondità e per questo non viene intaccato dall’aratura del campo.Tra marzo e maggio, dunque, chi percorre la SS 290 può notare la distesa di tulipani rossi proprio sotto il Santuario della Madonna dell’Olio. Il campo è particolarmente fotogenico e non c’è nulla di male nel fermarsi a fare qualche foto, ma lo spettacolo, che è di tutti e per tutti, non deve essere intaccato dall’uomo: per questo il buon senso suggerisce die goderselo così com’è.Per concludere segnaliamo ancora un evento legato ai tulipani, anche se non si tratta di una classica fioritura: è la, un appuntamento ideale perchi vuole divertirsi. Per l'occasione il paese si ricopre di fiori mentre sfilano carri allestiti con tulipani, costumi d’epoca e tanti appuntamenti gastronomici.