Primavera alla Landriana ad Ardea

Informazioni, date e orari della mostra mercato

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Con il ritorno della bella stagione torna anche, lachevede radunarsiitaliani e stranieri per presentare le eccellenze del settore e proporre al pubblico tante soluzioni per fare dei propri spazi verdi dei capolavori a cielo aperto.La cornice ideale dell'evento, ormai giunto alla 27° edizione, sono i mitici Giardini della Landriana , che pressodi Ardea si traducono indi piante insolite, alberi, fiori e arbusti disposti lungo emozionantiimmersi in un meraviglioso censo naturalistico ordito ai tempi della sua fondazione dai marchesi Gallarati Scotti e Lavinia Taverna.In occasione della manifestazione ci saranno incontri e dibattiti con gli espositori e con i curatori di giardini che racconteranno le loro esperienze evidenziando l’efficacia di questa pratica compatibile con le esigenze di tutela dell’ambiente.Non mancherà una sezione dedicata alle piante spontanee, alle sementi, alle specie botaniche peculiari, vasi, complementi da giardino e articoli per il country life. Sono previsti inoltre confronti con i massimidella materia che permettano ai visitatori di collezionare preziosi consigli, informazioni e spunti utili per migliorare le capacità di allestimento. Il garden tutor, inoltre, offriràal punto “”.Gli organizzatori dell’evento mettono inoltre a disposizione un ampio, un’provvista di tavolini sia all’aperto che al coperto.Primavera alla LandrianaGiardini della Landriana, via Campo di Carne n°51, Tor San Lorenzo di Ardea (Roma).dal 22 al 25 aprile 2023.solo mostra mercato intero 8 €;convenzioni 5 €;bambini fino a 12 anni gratis.Mostra mercato e visita guidata ai Giardini:intero 13 €;bambini fino a 12 anni gratis.mostra mercato di giardinaggio di qualità.dalle ore 10 alle 19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale tel. 06 91014140 – 333 2266855 o e-mail visite@landriana.com percorrere la SS 148 Pontina, uscire in via Riserva Nuova e giunti al fondo girare a destra imboccando via della Cogna che conduce in via Campo di Carne dove hanno sede i Giardini.Per chi viaggia con i mezzi pubblici, alla stazione Roma Termini occorre prendere il treno verso Nettuno che ferma a Campo di Carne, successivamente salire a bordo della navetta diretta a Tor San Lorenzo e infine scendere proprio davanti ai Giardini della Landriana.