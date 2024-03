TuliPark, la fioritura dei tulipani a Bari

Come funziona il TuliPark a Bari?

Arriva finalmente il Bari dopo le già rodate esperienze del Tulipark a Roma , di quello a Bologna e a Spoleto . Che cos’è? Semplicemente un coloratissimo, un giardino u-pick in stile olandese che con la primavera permette a tanti appassionati di fiori di visitare il campo e portarsi a casa un po’ di tulipani, seguendo alcune semplici regole.Il TuliPark di Bari apree sarà visitabile almeno, anche se non si può conoscere la data esatta di chiusura perchè dipende dalla natura e dal ciclo della fioritura (sarà comunicata sulle pagine social, vedi link nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo). L’esperienza cambia quindi ogni giorno durante le 3-4 settimane in cui possiamo apprezzare lo spettacolo di oltre 100.000 tulipani in tutto il loro splendore.La visita del parco si completa con alcune attrazioni ispirate all’Olanda, ovvero un mulino a vento, di un tipico zoccolo olandese in versione gigante per i selfie, ma anche l’area ristoro, uno spazio relax e un’area bimbi.La location è ina Bari, dove il campo è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 18. Acquistando il biglietto d’ingresso, si ha diritto alla raccolta di un numero definito di tulipani da portare a casa a seconda del pacchetto scelto.All’ingresso del parco viene fornito un secchio per la raccolta e viene spiegato. Dopodiché inizia l’avventura nel campo, dove si cammina tra le aiuole fiorite e si compone il proprio bouquet personalizzato, che gli addetti provvederanno a incartare prima di uscire. È molto semplice: basta scegliere i tulipani,sfilandoli dal terreno (senza estrarre il bulbo) e portarli all’area gazebo.Il TuliPark è(salvo casi estremi), per cui si consigliano abbigliamento e scarpe adatte a passeggiare in aperta campagna. Isi possono comprare in prevendita a(secondo disponibilità) oppure a. Ricordiamo che i cani sono ammessi purché tenuti al guinzaglio.Ti piacciono i fiori? Leggi anche il nostro articolo sulle più belle fioriture di tulipani in Italia TuliParkStr. Torremassimo Chiurla, Bari.dal 17 marzo al 14 aprile 2024.aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 18.ingresso senza tulipani: 8 euro;ingresso con 7 tulipani: 15 euro;ingresso con 22 tulipani: 30 euro;ingresso con 50 tulipani: 50 euro;ingresso a data libera senza tulipani: 9,99 euro;bambini fino a un metro di altezza gratis;accompagnatori e disabili pagano 6 euro senza tulipani (tulipani 1,50 euro);si possono raccogliere tulipani aggiuntivi al costo di 1,50 euro cad.;sono disponibili pacchetti famiglia e altre soluzioni.Il biglietto si può comprare anche online (consigliato).maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del TuliPark.per chi arriva in auto, uscita 11 (Bari – Poggiofranco, Raccordo Giuseppe Rossi – direzione Stadio San Nicola).Dall’aeroporto, linea Metro con destinazione Bari Centrale – Successivamente Linee BUS Amtab 06 – 11/ – 11 – 20.Con l’autobus linee AMTAB: 06 – 10 – 27, fermata Lucarelli – Rosalba, poi circa 10 minuti a piedi per raggiungere il Tulipark.Linea 11-11/, fermata Petroni – Ranieri, poi circa 15 minuti a piedi.Linea 20 Piazza Moro, fermata Stadio San Nicola, poi 10 minuti a piedi.