La Fiera del Disco a Bari

Informazioni, date, orari e prezzi della Fiera del Disco

Calendario delle aperture

Per gli appassionati e nostalgici del vinile appuntamentosi svolge la VI edizione della. Sono oltre 50 gli espositori in mostra, provenienti un po’ da tutta Italia, che condividono con il pubblico un vero e proprio patrimonio musicale,e da. Gli spazi sono quelli del, con orario continuato dalle 10 alle 21 e ingresso libero.Chi arriva qui ha voglia di passarci del tempo, di fare due chiacchere tra intenditori; ci si scambiano pareri e consigli, si cerca titolo dopo titolo, si acquista o si scambia il proprio vinile. Del resto il piatto è davvero ricco, condi ogni genere (, musica, e molto altro ancora) acquistabili con poco o vere e proprie rarità, e ancoraÈ un’occasione unica per fare un salto indietro di qualche decennio, in un clima vintage, tra dischi da scegliere, tenere tra le mani e portare a casa…così come si faceva una volta, lontani dalla mania del download facile.La Fiera del Disco è organizzata con il Patrocinio della Città Metropolitana di Bari da, società con record shop a, che si occupa di promuovere fiere del disco in tutta Italia.: Fiera del Disco: PalaMartino, via Anita Garibaldi n°3, Bari.: 25-26 marzo 2023.: ingresso libero.: fiera musicale.: dalle ore 10 alle 21.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook degli organizzatori.: la struttura si trova nel centro di Bari, in auto, autostrada A14 o SS16, tangenziale di Bari con uscita Porto – via Napoli.Attivo parcheggio con accesso dal lungomare Vittorio Veneto.