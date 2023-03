Tulipark: la fioritura dei tulipani a Roma

Come funziona il TuliPark?

Un tappeto di tulipani colorati a, una distesa di oltre 360.000 esemplari di 115 diverse varietà da ammirare e da raccogliere: stiamo parlando di, un giardino in stile u-pick olandese dove rilassarsi, passeggiare e cogliere i propri tulipani da portare a casa.TuliPark torna quest'anno in via dei Gordiani 73 (accanto a Villa De Sanctis) per la VI edizione. Il parco apre i battenti ile resterà visitabile per circa quattro settimane, indicativamente(la data esatta dipende dalla natura).TuliPark nasce dall’idea dell'Azienda Votadoro ed è organizzato dall’azienda siciliana FloraNixena, che si occupa di produzione e vendita fiori, bulbi e piante fin dal 1979.L'iniziativa consente di comporre il proprio bouquet personalizzato pagando un ticket d’ingresso che dà diritto alla, alla visita del parco e delle sue attrazioni; tra le altre cose ci sarà infatti un mulino a vento tipico olandese, il tipico zoccolo olandese in versione gigante per i selfie e una mucca frisona in vetroresina.All’ingresso del parco è presente una guida che orienta i visitatori e ne spiega il funzionamento, poi è sufficiente armarsi di secchiello, scegliere i tulipani che preferite,e portarli all’area gazebo dove saranno incartati.Dopo avere raccolto i tulipani è bene ricordare che per farli durare basta metterli nell'acqua, lontano dal sole e da fonti di calore, cambiare l’acqua ogni tre giorni e aggiungere dei cubetti di ghiaccio.Ricordiamo che il campo è fruibilee che i cani sono ammessi, purché tenuti al guinzaglio. Segnaliamo infine che, come l'anno scorso, nel 2023 apre anche ile il TuliPark a Spoleto Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle: TuliPark: via dei Gordiani 73, Roma Est.: dal 23 marzo a metà aprile 2023 (in base alla situazione della fioritura).adulti e ragazzi 8 euro senza tulipani (in cassa e online);raccolta 9 tulipani: 18 euro (in cassa e online);raccolta 22 tulipani: 30 euro (in cassa e online);raccolta 50 tulipani: 50 euro (in cassa e online);biglietto a data libera senza tulipani 9,99 € (solo online).I bambini fino a un metro di altezza entrano gratis.Sono disponibili anche pacchetti famiglia e altre soluzioni.: tutti i giorni dalle ore 9 alle 18.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: dall'uscita GRA Casilina ci si dirige verso Roma centro proseguendo dritto per 5 km, per poi svoltare in via dei Gordiani e procedere per 400 metri.Dalla stazione Termini: Metro A direzione Anagnina, fermata a San Giovanni per cambio Metro C e successivamente fermata Teano.Prendere poi l'autobus 412 per fermata Gordiani/Durante.Dalla stazione Tiburtina: autobus 548 escendere a Tor De' Schiavi/Primavera, poi linea 412 e scendere a Gordiani/ B.Castello.