La Sagra del Carciofo di Roma

Ladi Roma torna per la quarta edizione, che quest’anno si svolge all’interno dellanel weekend delpresso l’antico Campo Boario dell’È qui, sul Lungotevere, che viene allestito il villaggio che celebra uno dei prodotti della terra simbolo della stagione primaverile, accogliendo chef e ristoratori per realizzare un, dall’antipasto al digestivo.Gli ortaggi sono tutti tipici regionali: carciofi di Sezze , carciofi romaneschi, carciofi di Ladispoli e quelli biologici della campagna romana, scelti appositamente per valorizzare i prodotti del Lazio e le aziende che li coltivano, preparati in tante varianti ispirandosi ai piatti della tradizione.A fare da contorno c’è ilcon le aziende agricole selezionate della campagna romana e dell’Agro Pontino che vendono direttamente i loro prodotti, tra cui – inevitabilmente – i carciofi freschi. È presente anche lo stand del Laboratorio Artigianale Arduini di Sezze che, oltre a cucinare piatti a base di carciofi coltivati nei campi di aziende agricole sezzesi, proponePer i bambini, infine, è prevista animazione con giochi di gruppo, baby dance, laboratori tematici, truccabimbi, spettacoli e intrattenimento di ogni genere.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre del carciofo in Italia : Sagra del Carciofo di Roma: Città dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo, Testaccio, Roma.: 20-21 aprile 2024.: ingresso gratuito scrivendo il proprio nome e il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento Facebook. Ingresso libero, si paga solo quello che si mangia.: sabato 20 aprile ore 12-23;domenica 21 aprile ore 11-17.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook di Roma Food Village , pagina de La Compagnia della Terra Alta e di Chef di Strada . E-mail: info@terraalta.it - Whatsapp: 3393370689 (solo messaggi).Metro B (fermata Piramide).Tram 3 (fermata Marmorata / Galvani).Autobus 719 (fermata Galvani / Zabaglia), 170 - 781 (fermata L.go Marzi).Dalla Stazione Termini prendere la metro B (direzione Laurentina) o metro B1 (direzione Laurentina) per 4 fermate e scendere a Piramide, recarsi alla fermata Cave Ardeatine (MB), prendere la linea 719 (direzione Candoni/rimessa Atac) per tre fermate. Scendere alla fermata Galvani/Zabaglia.Oppure da Piazza dei Cinquecento (davanti alla stazione) prendere la linea 75 (direzione Poerio/Marino) per 14 fermate e scendere alla fermata Marmorata/Galvani, oppure prendere la linea 170 (direzione Agricoltura) per 13 fermate e scendere alla fermata Largo Marzi.: a disposizione dei clienti e visitatori c’è un parcheggio per disabili all’interno della location. Parcheggio libero e a pagamento nei pressi dell’area dell’ex mattatoio e sul Lungotevere.