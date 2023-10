Halloween a Cinecittà World: programma e festa finale

Halloween: un ottobre da paura a Cinecittà World

Informazioni, date e prezzi della festa di Halloween

Calendario delle aperture

fervono i preparativi per la grande festa del. In realtà, la stagione di Halloween comincia molto prima: nelle settimane che precedono la notte più spaventosa dell'anno tutti i principali(vedi date esatte di apertura nello specchietto riepilogativo in fiondo all'articolo) i visitatori possono scoprire le attrazioni da brivido di Cinecittà World: tra queste il, la montagna russa al buio immersa nei gironi dell’Inferno di Dante, gli effetti speciali in, uno spettacolo divertente e interattivo che svela i segreti dei film horror.Halloween porta in dote nuove attrazioni a tema, corredate da scenografie e musiche spaventose anche in questa edizione, dove gli ospiti saranno accolti da zombie e mostri. Ci si può avventurare dentro il set di Aquila IV - il sommergibile originale del film U-571 - che diventa "hot" per accogliere, con il sottomarino infestato da vampiri e vampiresse.Per gli amanti del cinema c'è la(21-22 ottobre), la prima fiera a tema in Italia dedicata totalmente al mondo di Halloween, e poi ancora, uno spettacolo live con i più famosi film horror della storia. Per celebrare Halloween sarà arricchita da nuovi effetti speciali l’, lo spaventoso percorso al buio tra i set più terribili della storia del cinema horror come The Ring, Nightmare, l’Esorcista, Venerdì 13 e l’antro di Lord Voldemort. Chi ha sufficiente coraggio, può viviere il, l'esperienza horror ambientata nei sotterranei di un ospedale psichiatrico abbandonato.L'Halloween per i bambini di Cinecittà World propone il live show comicoo ancora loda godersi dopo il tramonto, mentre con ilpotranno assumere le sembianze del loro mostro del cuore per spaventare genitori e amici.Il gran finale della notte di Halloween a Roma è con le tre, quando Cinecittà World è aperto dalle 11 di mattina fino a notte con spettacoli dal vivo, cene a tema, concerti e dj set per ballare.Se ti interessa l'argomento leggi anche il nostro articolo sulleHalloween a Cinecittà Worldvia di Castel Romano, Roma.7-8, 14-15, 21-22, 28-29-30-31 ottobre e 1-2-3-4-5 novembre 2023.27 euro adulti acquistato online (29 euro in cassa);22 euro ridotto acquistato online (24 euro in cassa).Le Halloween Nights con cena e dj set hanno prezzi differenti (vedi tabella completa sul sito del Parco).maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dal Grande Raccordo Anulare uscita 26 - S.S.148 Pontina, poi uscita "Castel Romano".Cinecittà World è collegato al centro di Roma da un servizio navetta che parte dal parcheggio autobus di Viale Luigi Einaudi.