Il mercato delle pulci di Porta Portese a Roma

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercato

Calendario delle aperture

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è il più famoso di. Cantato da Baglioni nel 1972 e già ambientazione del film Ladri di biciclette di Vittorio De Sica nel 1948, ancora oggi gode di quella fama che gli anni d’oro hanno lasciato in eredità.A dire il vero, lo spirito di un tempo si è in gran parte perso e l’idea di unha mestamente ceduto il passo alla globalizzazione dei prodotti. Resiste tuttavia ancora, indomito, qualche commerciante di(in via Ippolito Nievo, via Parboni e via Bargoni), ma la grande maggioranza di bancarelle propone vestiti (stock di abiti nuovi o vestiti di seconda mano) a prezzi bassi, cosmetici e chincaglierie di produzione asiatica., basta avere la pazienza di cercare: prendendosi il tempo per girare si trovano mobili antichi e cianfrusaglie assortite, monete antiche, biancheria, vinili e cd, orologi, scarpe, libri e stampe, giornali storici, valigie, giocattoli e così via. Quello che in linea di massima non si trova sono le bancarelle alimentari, nonostante qualche banco venda prodotti tipici regionali o le classiche noccioline da mangiare in strada.Anche nel 2024 il mercato di Porta Portese si svolge all’aperto(alcune bancarelle rimangono qualche ora in più) a, da via Portuense fino a Viale Trastevere, a Piazza di Porta Portese e strade limitrofe.Con oltre 600 banchi regolari (e molti altri abusivi), è chiaramente il più importante tra i, un bazar multietnico che oggi vede tanti commercianti cinesi, pakistani e magrebini a sostituire molti storici venditori romani.Oggi il mercato di Porta Portese è frequentatissimo anche daie, in generale, è bene stare attenti ai: occhio al portafogli, cellulare, borsa o zainetto, macchina fotografica o altri oggetti di valore, perché con la folla che di solito c’è al mercato, basta poco per farsi scippare. Lo stesso vale per i banchetti che propongono il gioco delle tre carte o delle tre campane:, anche se sembra facile, e i complici del truffatore vigilano su quello che accade.Mercato di Porta Porteseda via Portuense fino a Viale Trastevere, Piazza di Porta Portese e dintorni, Roma.ogni domenica.dalle ore 6 alle 14.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.per chi si muove in metropolitana la fermata più vicina è Piramide, linea B, da dove si prosegue a piedi seguendo via Marmorada e passando per Ponte Sublicio.Tram: linee 3 e 8 (fermata Ippolito Nievo); con la linea 3 anche direttamente alla Porta Portese.In auto: il problema principale di raggiungere il mercato è il parcheggio. Difficilmente si trova nelle immediate vicinanze, visto che le strade sono chiuse per il mercato, per cui conviene cercare un posto al Testaccio.