La Sagra del Carciofo di Ladispoli

Che piaccia “alla romana”, cotto a fuoco lento e condito con pangrattato, aglio, prezzemolo, pepe e olio, oppure "alla giudia”, tagliato a spirale e fritto nell'olio, poco importa…ciò che conta è che allaproprio si può proprio mancare. Dopo tre anni di stop forzato dovuto alla pandemia, nel 2023 si festeggia ladella sagra aL'anno scorso, ancora in emergenza sanitaria, c'era stato un evento "sostitutivo" con quattro weekend dedicati al gusto, ma oggi è finalmente giunto il momento di tornare alle vecchie tradizioni: l'appuntamento con la festa è fissato per il fine settimana delLa Sagra del Carciofo Romanesco si svolge puntualmente in primavera a, dove la data è stabilita in base al calendario agricolo e alla raccolta dei carciofi. La sagra è nata nel 1950 dall’idea dei fondatori dell'allora neonata Pro Loco a cena una sera alla trattoria La Tripolina, e da quel momento è stato un crescendo di successo e di pubblico.Quest’ortaggio, che nel 2001 ha ricevuto la denominazione come, è alla base di molte ricette tipiche della cucina romana e più in generale laziale; la varietà più utilizzata è lache ha poco scarto, è più tenera e con le foglie più seriate. Già conosciuto al tempo degli Egizi, oggi sono due le cultivar coltivate lungo il litorale nei dintorni di Ladispoli e Cerveteri: il Castellammare (precoce) e il Campagnano (tardiva).Il ricco programma della Sagra del Carciofo Romanesco propone un intero fine settimana di appuntamenti in tutto il centro città: si comincia venerdì 14 aprile al mattino (ore 9) e si prosegue fino alla domenica sera con mercatini, degustazioni, mostre, spettacoli, esibizioni e musica dal vivo.Tra glipiù attesi segnaliamo in particolare il concerto de(sabato 15 aprile, Piazza Rossellini, ore 21:30), il concerto dei(domenica 16 aprile, Piazza Rossellini, ore 21:30), prima dellodi chiusura (domenica, stabilimento DLF, ore 23:30). Qui c'è il programma completo della sagra (pdf) Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principaliSagra del Carciofo RomanescoLadispoli (Roma).dal 14 al 16 aprile 2023.sagra gastronomica.ingresso gratuito.maggiori informazioni sul sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata.: Ladispoli dista dalla capitale circa 40 km.Per chi viaggia in auto occorre prendere l'autostrada A12 e uscire a Ladispoli.Corse regolari di treni e autobus collegano la città a