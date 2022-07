La Sagra della Porziuncola a Ceppaloni

Informazioni utili, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

, in provincia di Benevento , torna ladopo la sosta per la pandemia degli scorsi anni. Giunta alla XXXIX edizione, la sagra è uno degli appuntamenti più importanti dell’estete sannita, in grado di richiamare visitatori da tutta la provincia e anche oltre.Organizzata come sempre dalla Pro Loco, la manifestazione si svolge, per quattro giornate fatte di musica popolare nell’ambito del, senza dimenticare la tradizionalealla domenica, i momenti religiosi e l’immancabilelocale, dove i fusilli e il formggio pecorino sono i protagonisti assoluti.L’appuntamento con la Sagra della Porziuncola è in Piazza Carmine Rossi a Ceppaloni, dove gli stand gastronomici aprono alle ore 20:15.Sagra della Porziuncola, dei Fusilli e del Formaggio PecorinoPiazza Carmine Rossi, Ceppaloni (Benevento).ingresso gratuito.tutti i giorni apertura stand ore 20:15.- Fiera dalla Porziuncola domenica 31 luglio ore 8-12:30 (agricoltura e artigianato).- Lunedì 1 agosto ore 18:15 messa del perdono di Assisi.- Dal 30 luglio al 2 agosto ore 18:30 seminari di tammurriata, pizzica, tamburo e tamburello.- Cippofest, festival dei suoni e delle danze popolari:Sabato 30 luglio ore 22 TRIOTARANTAEDomenica 31 luglio ore 22 SFESSANIA feat. Gianni PrincipeLunedì 1 agosto ore 22 SPACCAPAESEMartedì 2 agosto ore 22 TREMINTISTI, 96% musica popolare.- Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Ceppaloni dista 13 km da Benevento, da dove è raggiungibile percorrendo la SP9 e poi seguinedo le indicazioni per il paese.Da Napoli si segue la SS7 in direzione di Benevento per poi svoltare a destra sulla SP43.