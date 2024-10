La Sagra della Castagna a Summonte

Informazioni, date e orari della Sagra della Castagna

Calendario delle aperture

Ottobre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel weekend deltorna la, in provincia di Avellino . La festa, ormai giunta alla 40° edizione, propone come ogni anno un evento dedicato al piacere enogastronomico con prelibatezze a base di castagne, vino, musica dal vivo e la consueta incantevole atmosfera.Summonte è un piccoloalle falde orientali del Partenio, che puntualmente in autunno organizza questa sagra per promuovere uno dei prodotti più apprezzati del territorio.Gli ospiti, che giungono anche da fuori regione, trovanodistribuiti per le vie del paese che preparano piatti a base di castagne di tutti i tipi – dalle zuppe agli antipasti – oltre alle classiche, e poi ancora degustazioni di vino e dolci tipici. In programma c’è anche la tradizionale raccolta delle castagne nei verdissimi boschi di Summonte, spettacoli musicali e animazione per bambini.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre delle castagne in Italia Sagra della CastagnaSummonte (Avellino).12-13 ottobre 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Summonte dista 9 km da Avellino, da dove si raggiunge percorrendo la SP88.