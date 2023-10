La Sagra della Castagna a Moschiano

Informazioni, date e orari della Sagra della Castagna

La, in provincia di, torna nel fine settimana dell'per la 39° edizione.Ci sarà come sempre spazio per tanto, consparsi in giro per il borgo, concerti e musica dal vivo, truccabimbi per i più piccini e gonfiabili, ma soprattutto per assaggiare e degustare le castagne di Moschiano e buone tante ricette al profumo di sottobosco.Per le vie del centro inoltre si alternano gli stand del, con creazioni creative e fatte a mano, oltre a angoli gastronomici dove assaggiare funghi porcini e acquistare prodotti tipici locali.La Sagra della Castagna è un’ottima occasione per visitare Moschiano, il Santuario della Carità, i castagneti locali e la. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Michele Caputo di Moschiano.Se ti piace questo frutto, leggi anche il nostro articolo sulle più celebri: Sagra della Castagna: Piazza IV Novembre, Moschiano (Avellino).: 11-12 novembre 2023.: ingresso libero.: sagra gastronomica.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco. Info 351 7832526.: Moschiano si trova a circa 25 km da Avellino. Per raggiungerlo si può seguire la SP88 e SS403.