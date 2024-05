Fiorinfiera, la mostra mercato di piante e fiori a Marina di Grosseto

Informazioni, date, orari e prezzi di Fiorinfiera

È in arrivo un nuovo appuntamento di, che aggiunge Marina di Grosseto alle sue tappe. Dopo gli eventi di marzo e aprile rispettivamente a Sesto Fiorentino e a Borgo San Lorenzo , la mostra mercato di piante e fiori si sposta a Marina di Grosseto nel weekend delÈ la prima edizione da queste parti, ma la formula è già collaudata: nella zona di via XXIV Maggio e via della Chiesa, a pochi passi da una delle spiagge più belle della Maremma toscana , troviamo infatti questa, che arriva proprio alle porte della stagione estiva.Durante le due giornate tanti espositori del settore e vivaisti provenienti da tutta la regione portano in fiera tipicità di stagione, piante ornamentali, alberi da frutto, piante grasse e fiori di ogni tipo, oltre alle attrezzature da giardino e tutto ciò di utile si può trovare per la cura degli spazi verdi, delle terrazze e più in generale per il. A Fiorinfiera è presente anche una zona dedicata allee ai loro prodotti a km0 e undi qualità.Contestualmente alla manifestazione, presso la Sala Comunale (via Granducato di Toscana n°11), si può visitare la mostra fotografica “Flowers”.: Fiorinfiera: Via XXIV Maggio, Via e Piazza della Chiesa, Marina di Grosseto, fraz. di Grosseto.: 25-26 maggio 2024.: ingresso gratuito.: dalle ore 10 alle 20.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook di Fiorinfiera e sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Marina di Grosseto dista circa 13 km dal capoluogo, da dove si raggiunge percorrendo la SP delle Collacchie / SP 158.