Il Venerdì Santo di Vallata in Campania

Tornano le celebrazioni del, in provincia di. Siamo nel cuore dell’Irpinia, dove in vista dellarivive il pluricentenario rito del Venerdì Santo,, dove duecento centurioni, i Misteri, tele settecentesche e i Cantori della Passio Christi del Metastasio accompagnano il feretro del Cristo Morto in processione. L’appuntamento per quest’anno è il. Scopriamo di cosa si tratta.È della prima attestazione storiografica secondo la quale una piccola comunità ebraica stabilitasi in paese e dedita al commercio di bestiame, lungo la rotta verso la vicina Puglia, venne convertita al cristianesimo e partecipò alle locali rappresentazioni della Passione di Cristo.In epoca più moderna, le prime fotografie sono datate 1928 e raffigurano scene dove sono già evidenti le caratteristiche uniche del Venerdì Santo di Vallata. Laviene ricordata con una tipica rievocazione, una processione, lontana dalle rappresentazioni sacre diffuse nel medioevo e diversa da una via crucis.Per l’occasione tradizionalmentein costume da littore o da centurione. Indossando una corazza e sfilando tra la folla. L’esibizione fisica è una prova di iniziazione, considerando i rigori della primavera in un paese situato a 870 metri s.l.m.Oltre ai simboli del potere romano sfilano i cosiddetti, esibiti dagli, e leche rappresentano le scene della vita e della morte di Cristo, con frasi del racconto evangelico di San Giovanni.La processione è composta da circa, il cui passo segue la cadenza ritmica del caratteristico. Ai suoni degli strumenti si affiancano alcuni cantori i quali, in piccoli gruppi, cantano i versi della “Passione di Gesù Cristo” di. Storicamente i versi sono stati tramandati solo oralmente o con incerti scritti: per questa ragione hanno acquisito unche li rende incomprensibili alla maggior parte dei partecipanti, anche se le suggestioni della musicalità, della gestualità e dei vocalismi creano un effetto coinvolgente.A chiudere la processione è ilcircondato dal sindaco e dai medici del paese e l’Addolorata circondata da bambine con bandierine listate a lutto.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più caratteristicheIl Venerdì Santo di VallataVallata (Avellino).28-29 marzo 2024.ingresso gratuito.- Giovedì 28 marzo 2024: all’imbrunire, dopo la funzione religiosa “Missa in Cena Domini” con la lavanda dei piedi, si svolge la processione “aux flambeaux” (con le torce) del Giovedì Santo con cattura, condanna e flagellazione del Cristo, accompagnata dal tradizionale suono di tromba e tamburo.- Venerdì 29 marzo 2024: alle ore 11 parte la cinquecentenaria processione del Venerdì Santo (o "del Cristo morto").- Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.per chi viaggia in auto, percorrere l’A16 Napoli-Bari e uscire allo svincolo di Vallata. Uscire e proseguire sulla SS 91 in direzione Vallata per 7 km. Napoli dista 120 km, Bari 155 km.Vallata si raggiunge anche in autobus con il servizio pubblico (linea Vallata – Grottaminarda – Ariano – AV – NA).L’aeroporto di riferimento è quello di Napoli Capodichino, collegato direttamente con autobus di linea Air fino a Grottaminarda, da dove si raggiunge Vallata con autobus di servizio pubblico.