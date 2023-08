La Festa del Riso Co' le Nose a Nogara

Menù

Ladi, in provincia di, è un appuntamento che puntualmente ritorna a ogni estate.la 37° edizione della sagra porta in paese specialità gastronomiche, musica ed eventi in un’area coperta di 2000 m² presso lo spazio feste dell’ex campo sportivo (via Sterzi).La festa identifica Nogara con il suo piatto tipico, ovvero il. Il cibo è protagonista(il sabato e la domenica), quando sono attive addirittura sette cucine che preparano sia i piatti della tradizione locale, sia altre specialità amate in tutta Italia.Riso co' le noseRiso con i saltareiRisotto alla nogareseRiso tartufo e nociRiso con tastasal e pontelMaccheroncini con ragù di anitraMaccheroncini con ragù di asinoMaccheroncini con le carni biancheGnocchi alla carbonara (a km0)Gnocchi con salsa di pomodoro e olio evo (km0)Fritto misto dell'AdriaticoTagliata di manzoGrigliata mista (km0)Galletto al forno con patatine chips (km0)Taglierino (stortina veronese presidio Slow Food con verdurini croccanti in agrodolce e pan biscotto (km0)Tagliata di pollo cotta a bassa temperaturaInsalata di mare cotta a bassa temperatura con cresciaHamburgerPiadina con crudoPizza (margherita, prosciutto e funghi, salamino piccante, vegetariana)GelatoDolci.Per quanto riguarda gli spettacoli, ogni sera è prevista animazione dopo cena (ore 21:30). Ecco l'agenda degli appuntamenti.24 agosto DRAG QUEENS SHOW25 agosto ESTASI - TRIBUTO A EROS RAMAZZOTTI26 agosto FROM DISCO54 - ENRICO TOFFA DJ27 agosto VITO DELLE ROCCE 728 agosto ESTRAZIONE A PREMI29 agosto ESTRAZIONE A PREMI30 agosto DAVIDE CREMONI E DENISE TURRINI31 agosto NOGARA'S GOT TALENT - Prima serata (categorie Baby e Junior)1 settembre LE ALI NERE - TRIBUTO AI NOMADI2 settembre SERATA IN COLLABORAZIONE CON ALCATRAZ MILANO3 settembre ACOUSTIC LAND4 settembre SERATA BALLI LATINOAMERICANI E CARAIBICI5 settembre ESTRAZIONE A PREMI6 settembre CAVALLINI - Novila Summer Tour7 settembre NOGARA’S GOT TALENT – seconda serata (categorie Big e Senior)8 settembre GADARA9 settembre GIUSY ZENERE... spettacolo comico10 settembre DRAG QUEEN.Festa del Riso Co’ le Nosevia Palmino Sterzi, Nogara (Verona).dal 24 agosto al 10 settembre 2023.sagra gastronomica.ingresso gratuito, consumazione a pagamento.stand gastronomico aperto dal lunedì al venerdì ore 19-22:30.Sabato e domenica aperto a pranzo ore 12-14:30 e cena ore 19-23.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.Nogara dista circa 31 km da Verona, da dove si può raggiungere percorrendo la SS12.Da Mantova (circa 28 km) si percorre la SS10 Strada Padana Inferiore.