La Festa della Verza Moretta a Veronella

, paese di 5000 abitanti in provincia di Verona , si svolge quest’anno la, un ortaggio autoctono considerato di nicchia, ma apprezzato e molto richiesto, che si può trovare solo presso le aziende agricole produttrici e da alcuni commercianti al dettaglio specializzati in prodotti tipici.Ilin cui si produce la Verza Moretta è infatti solo quello del, dove si coltiva fin dall’Ottocento. Nel 2013 la Verza Moretta di Veronella ha ottenuto il riconoscimento didal Ministero delle Politiche agricole.L’ortaggio fa parte della famiglia delleed è caratterizzato dal colore viola intenso all’esterno, mentre la parte interna è bianco-gialla. Il peso può variare da un minimo di 700 grammi a un. Il raccolto, effettuato a mano, avviene tra l’autunno e l’inverno (indicativcamente da novembre a febbraio).Il suo, legegrmente dolce, rende questo vegetale un ottimo ingrediente per la cucina, dove è utilizzato nella preparazione di zuppe, sformati, risotti, involtini e insalate.La sagra è in programma per tre fine settimana consecutivi, rispettivamente il, dove all’interno di una grandesi possono gustare i piatti tipici della gastronomia locale, come risotto, tortelloni, grigliata, cotechino, lesso, pearà e molti altri.Inci sono anche mostre, laboratori per bambini, una sfilata storica, musica dal vivo, una camminata podistica e tanti altri appuntamenti.Festa della Verza MorettaVeronella (Verona).18-19-20, 25-26-27 novembre e 2-3-4 dicembre 2022.ingresso gratuito, consumazioni a pagamento.apertura stand gastronomico ore 19.Venerdì 18 novembreOre 18 Presso la Sala Civica comunale: convegno di apertura.Ore 20 Inaugurazione ufficiale della 9ª Festa Verza Moretta di Veronella con interviste e diretta Radio TRV. Presentazioni e premiazione miglior piatto tipico con Verza Moretta di Veronella.Ore 21 Musica 360° con MARY & MARCO.Sabato 19 novembreOre 18 Apertura mostra rappresentazioni scuole infanzia insieme alla mascotte RÖNEL e MISS VERZA MORETTA.Ore 18:30 Aperitivo in viola.Ore 21 Tributo ai grandi cantautori italiani con TATANKA MANI.Domenica 20 novembreOre 9 Camminata tra le verze sul percorso Veneto Outdoor “La Via della Moréta” con ristoro lungo il percorso e a fine tragitto (in caso di maltempo verrà annullata).Ore 16:30 La Corida Veronellese.Ore 21Serata ballo liscio con SANTA FÈ.Venerdì 25 novembreOre 19 Inaugurazione 12ª FIERA AGRICOLA.Ore 21 Power Hit dance con ALAIN DEEJAY.Sabato 26 novembreOre 19 Apertura mostra di modellismo e fattorie agricole artigianali.Ore 21 Musica pop italiana e internazionale con SP6.Domenica 27 novembreOre 9:45 Sfilata storica con partenza da Via S. Francesco, percorrendo Via Borgo e arrivo in Piazza accompagnati dal Corpo Bandistico di Veronella.Ore 10:30 Messa del Ringraziamento e benedizione mezzi agricoli.Ore 12 Pranzo su prenotazione in compagnia del comico IANI.Ore 21 Ballo liscio-latino con VERONICA E I PAPILLON.Venerdì 2 dicembreOre 19:30 Chiusura contest fotografico e premiazione vincitori.Ore 21 Musica 360° con GIULIA BATTISTI.Sabato 3 dicembreOre 21 Serata musicale con DOVE SI VA (Nomadi Tribute Band).Domenica 4 dicembreOre 16 Premiazione rappresentazioni scuole infanzia.Ore 18 Laboratorio per bambini “Facciamo il pane con la Verza Moretta”.Ore 21 Ballo liscio e di gruppo con SERGIO CREMONESEMaggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco e sulla pagina dei produttori Veronella si trova a circa 32 km da Verona, da dove si può raggioungere percorrendo la A4 fino all’uscta di Soave-S.Bonifacio per poi proseguire su Via Circonvallazione, Viale delle Fontanelle, Via Padovana Nuova e SP7.Altre città nei dintorni: Cologna Veneta (7 km), Legnago (23 km), Lonigo (11 km).