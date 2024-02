La Sagra del Carciofo a Sezze

Informazioni utili, date e orari della Sagra del Carciofo

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Lacelebra quest'anno la 53° edizione e richiama a, borgo collinare in provincia di, centinaia di buongustai per una kermesse tutta gastronomica. In calendario nel fine settimana del, è un imperdibile appuntamento con la natura, le tradizioni e il folklore dei Monti Lepini, di cui Sezze è la porta d’ingresso.Ilè il tipico ‘romanesco’, tenero, tondeggiante, senza spine. In occasione della Sagra del Carciofo le sue inconfondibili venature violacee colorano le bancarelle assiepate nelle vie e piazze del centro storico; per tutta la giornata, i ristoratori del borgo li cucinano ad arte e li servono in grandi tavolate all'aperto: come appetitosa entrée, come piatto unico (impossibile non provare i veri, millenaria tradizione regionale) o come contorno.La Sagra del Carciofo è anche un grande, dove acquistare primizie – non solo carciofi – a km zero, e tanti altri prodotti locali, su tutti olio e vino, ma anche la fragranza di un pane casareccio che non teme paragoni; la cornice è quella allegra che alterna musica ache coinvolgono tutto il paese, e occasioni di animazione per i più piccoli.Con il carciofo, diuretico, digestivo, ricco di fibre, difficile sentirsi pesanti; per smaltire, lasciata la Sagra del Carciofo, si possono imboccare i sentieri segnalati che da Sezze si addentrano nello scenario naturale dei, e gustarne il risveglio di primavera.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti: Sagra del Carciofo: centro storico di Sezze (Latina).: 13-14 aprile 2024.ingresso gratuito.sagra enogastronomica.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.: Sezze si trova 85 km a sud-est di, lungo la direttrice dell’Appia Antica (SS7).Per chi percorre l’autostrada Roma-Napoli, si raggiunge in 35 km dall’uscita Frosinone.In treno: la stazione di Sezze Romano, sulla linea Roma-Formia-Napoli, è in pianura a 5 km da Sezze.