La Sagra del Tortello a Luco di Mugello, Borgo San Lorenzo

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel piccolo paesino di, frazione di Borgo San Lorenzo sulle colline toscane nella valle del Mugello (provincia di Firenze ), si celebra ormai da oltre sessant’anni la cucina locale con laLa 65° edizione è in programma per due weekend,e porta in tavola il meglio della tradizione culinaria del Mugello.I menù spaziano dai tipici tortelli di patate al burro e salvia o conditi con sugo di carne alle specialità di carne alla brace; tutta la pasta – da gustare non ci sono solo i tortelli, ma anche gnocchi e tagliatelle – è fatta a mano dalle volontarie del paese.Gli stand gastronomici sono allestiti presso il; si cena tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo.La Sagra del Tortello è un’ottima occasione per organizzare un weekend rilassante in zona, tra i panorami e i gioielli architettonici di Borgo San Lorenzo.: Sagra del Tortello: campo sportivo di Grezzano, Luco di Mugello (frazione di Borgo San Lorenzo, Firenze).: dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno 2019.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: cena dalle ore 19 venerdì, sabato e domenica;pranzo dalle ore 12 solo la domenica.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook degli organizzatori.: Borgo San Lorenzo si raggiunge da Firenze con la Ferrovia Faentina oppure seguendo le statali Bolognese e Faentina.Dall’autostrada A1, uscita Barberino del Mugello.