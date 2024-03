Fiorinfiera, la mostra mercato di piante e fiori a Borgo San Lorenzo

Informazioni, date e orari della mostra mercato dei fiori

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Dopo il successo dellasi sposta nel Mugello, per la precisione a(sempre in provincia di Firenze) per un lungo weekend di festa primaverileFiorinfiera viene ospitata in paese per la 11° edizione. La manifestazione si svolge presso i, dove il pubblico trova un assortito. Sono circa 50 gli espositori che fin dal venerdì mattina animano il parco con fiori, piante da frutto e ornamentali, ma anche oggettistica, attrezzi e tutto ciò che serve per il giardinaggio e la cura degli spazi verdi.Gli appuntamenti collaterali sono in realtà diffusi in tutto il centro storico: per l’occasione, nella vicina Piazza del Popolo saranno presenti alcuni stand dedicati allo, mentre in via Mazzini si organizzanoFiorinfiera è organizzata dalla Pro Loco con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo, il patrocinio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello e la colalborazione di associazioni economiche locali.FiorinfieraGiardini di Piazza Dante e centro storico di Borgo San Lorenzo (Firenze).dal 19 al 21 aprile 2024.ingresso gratuito.dalle ore 8 alle 20.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Borgo San Lorenzo si raggiunge da(35 km) percorrendo la SS65 della Futa e proseguendo sulla SP97.Daautostrada A1 fino all’uscita di Barberino e poi continuare sulla SP131 e seguire le indicazioni per il paese.In treno: linea Firenze-Faenza.