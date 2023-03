Fiorinfiera, la mostra mercato di piante e fiori a Sesto Fiorentino

Informazioni, date e orari della mostra-mercato

Calendario delle aperture

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna, alle porte di Firenze . L'appuntamento itinerante della mostra-mercato dedicata ai fiori e alle piante fa tappa qui per la VI edizione nel fine settimana delL’evento (gratuito) coinvolge come sempre il centro storico del paese: per l’occasione Piazza IV Novembre e le vie del centro ospitano gli espositori del settore florovivaistico con nuovi, ma anche con oggettistica, attrezzi e tutto quello che serve per il, la cura degli spazi verdi e delle terrazze.Parallelamente è presente anche un mercato didelle aziende agricole locali e un mercatino di generi vari in via Verdi, mentre in Piazza Vittorio Veneto - sia il sabato che la domenica - è aperto il mercato "Arte facendo" dipromosso da CNA.Fiorinfiera - Spring editionPiazza IV Novembre e centro storico di Sesto Fiorentino (Firenze).25-26 marzo 2023.ingresso gratuito.dalle ore 8 alle 20.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Sesto Fiorentino si trova appena fuori dalla periferia nord-ovest di Firenze.Per chi arriva dall’autostrada A1, uscita Calenzano-Sesto Fiorentino e proseguire su via Vittorio Emanuele.