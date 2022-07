La Sagra del Tortello a Sagginale nel Mugello

Informazioni utili, date e orari della sagra

La Sagra del Tortello di Sagginale nacque a inizio anni '70 assieme alla squadra di calcio del paese per finanziarne le attività. Da allora la manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto che a ogni edizione si preparano oltre fatti a mano. Gli ospiti arrivano da tutta la provincia di Firenze e anche dalla vicina Romagna, e trovano qui oltre 70 volontari impegnati nel corretto svolgimento della festa. Il menù vede come da tradizione tortelli di patate, tagliatelle, rosticciana, salsiccia, bistecca di maiale, pollo girato, bistecca alla fiorentina, patate, insalate, fagioli all'olio e crostate, il tutto accompagnato da ottimo vino locale. La sagra si svolge anche in caso di pioggia. Sagra del Tortello Sagginale, fraz. di Borgo San Lorenzo (Firenze). dal 6 al 15 agosto 2022. feriali solo a cena, festivi pranzo e cena. Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata. siamo nel Mugello, sull'appennino tosco-romagnolo. Sagginale dista 4 km da Borgo San Lorenzo, da dove è raggiungibile percorrendo la SP41 di Sagginale. Da Firenze (32 km) si percorre la SP302 fino a Borgo San Lorenzo e poi SP41.