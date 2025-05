La Sagra delle Sagre a Barzio

Informazioni, date e orari della Sagra delle Sagre

Ha passato il mezzo secolo di vita e celebra i sapori e le tradizioni della Valsassina: è lache quest’anno giunge alla 59° edizionein località Fornace, trae Pasturo, nel cuore dell’altopiano della Valsassina, la valle dei formaggi.Una vallata verde e sullo sfondo le, una location di suggestione per questa manifestazione che offre un po’ di tutto, dalla buona musica alla lotteria per la raccolta fondi, oltre a tanti stand gastronomici per assaporare la tradizione di questa parte di Lombardia.La 59° Sagra delle Sagre propone anche una, una ricca esposizione concome vasi e coltelli, edcon miele, dolci tipici e gli immancabili formaggi.



Nome: Sagra delle Sagre

Dove: località Fornace Merlo, Barzio (Valsassina, provincia di Lecco).

Date: dal 9 al 17 agosto 2025.

Biglietto: ingresso 4 parcheggio gratuito.

Tipologia: mostra mercato.

Orari e programma: la sagra è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 23.

Spettacoli ogni sera alle ore 20:30, tranne l'ultima sera (18 agosto).



Giorno 1

• Ore 9:30: Inaugurazione Sagra

• Ore 10:00 Apertura

• Ore 18:00 Evento

• Ore 20:30 Spettacolo serale

• Ore 23:00 Chiusura

Giorni sucessivi

• Ore 10:00 Apertura

• Ore 18:00 Evento

• Ore 20:30 Spettacolo serale

• Ore 23:00 Chiusura



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.



Come arrivare: siamo in Lombardia, a poco meno di 20 km da Lecco.

Per raggiungere la sagra seguire la SS 36 fino a Lecco, poi l’indicazione Valsassina; a Ballabio percorrere la SP 72 e poco prima dell’abitato di Pasturo svoltare a destra, seguendo le indicazioni per la Comunità Montana.

Da Lecco è attivo un servizio autobus della Linea Lecco-Taceno con fermata all’ingresso di Pasturo.



Scopri tutti gli eventi e le sagre in Lombardia.

Calendario delle aperture

Agosto 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.