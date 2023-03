Il Festival dell'Oriente a Roma

Cosa vedere al Festival dell'Oriente di Roma

Informazioni, date, orari e biglietti del Festival dell'Oriente

Torna il. La manifestazione, che è partita in inverno nel suo tour per l'Italia, giunge nella capitale circa un mese dopo l'. Laospita infatti nelle giornate deluna nuova edizione del festival, una finestra aperta sullo sconfinato retaggio culturale del continente asiatico, tessuto dalla tradizione di paesi come il Giappone, la Cina, l’India o il Tibet, alcune delle 18 nazioni dalla storia millenaria che per l'occasione condividono con il pubblico la bellezza degli antichiancora in auge.Attraversoal giorno, mostre fotografiche, stand gastronomici, laboratori e seminari (ma c’è tanto altro, non temete), si ha l’occasione di scoprire le remote origini di popoli lontani e conoscerne i segreti.Padiglioni, palchi e aree tematiche offrono esperienze davvero speciali immergendo il visitatore in un oceano di nuove sensazioni che ne alimentano lo slancio conoscitivo, stimolato da dimostrazioni e cerimonie come la, ilo laVi piace ile vorreste tanto andarci? Quest’anno c'è spazio per il, uno specifico format dedicato al paese del Sol Levante con mostre, spettacoli, corsi e tante attività. Cominciate a visitarlo attraverso la partecipazione alo percorrendo docilmente il giardino zen per giungere al cospetto dei favolosi bonsai dopo avere, magari, assaggiato il pregiato sushi.Se è invece l’India ad attrarvi, allora fatevi trascinare nell’incanto deio nell’arte dei. Il festival è anche l'occasione giusta per scoprire il folklore e la tradizione della Cina Imperiale o gli spettacoli, la gastronomia, l'area culturale, i massaggi e le danze dellaConferenze, workshop e un’ampia gallery interattiva dedicata allae al, contraddistinta dalla possibilità di “toccare con mano” quanto visto solo nei film e nei documentari. Terapie, massaggi, infusi, erbe: proverete quell’impagabile senso di abbraccio internazionale che solo l’incontro fra culture rende concreto e appagante.Non potrete sottrarvi alle delizie dellache varia di paese in paese: al Festival dell’Oriente il cibo è protagonista cone ristoranti dove provare le migliori specialità gastronomiche dell'Asia.Festival dell’OrienteNuova Fiera di Roma, via Portuense 1645-1647, Roma.22-23-25 aprile, 29-30 aprile-1 maggio 2023.biglietto intero 14 € in biglietteria (15 € online);bigllietto ridotto 9 € in biglietteria (10 € online) per bambini dai 5-10 anni compiuti e accompagnatori di disabili al 100%;gratuito per i bambini al di sotto dei 5 anni e portatori di disabilità dall'80% al 100% certificata da foglio verde o certificato Asl. Per i disabili sotto all'80% non sono previste agevolazioni.dalle ore 10 alle 20:30.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del festival.da Roma Centro prendere l'autostrada Roma Fiumicino (A91) dir. Fiumicino Aeroporto, poi rendere G.R.A. dir. Firenze, tenere la sinistra poi uscire a destra direzione Fiumicino, prendere la complanare Autostrada Roma Fiumicino, seguendo le indicazioni per Fiera di Roma.Da Firenze o da Napoli in auto percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita n°30 in direzione Fiumicino, poi seguire le indicazioni segnaletica per la Fiera di Roma.Ampi parcheggi auto agli ingressi Nord, Sud ed Est.Linea Atac – linea 808 per Fiera Roma.Da Fiumicino linea Cotral W0001.dalle stazioni Tuscolana, Tiburtina e Ostiense, collegate tramite le linee A e B della metropolitana, è possibile prendere il treno FR 1 verso Fiumicino e scendere alla fermata Fiera di Roma.l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino si trova ad appena 5 km.