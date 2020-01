Il Festival dell'Oriente a Torino

Con la primavera arriva a Torino il Festival dell'Oriente che porterà proprio nei due fine settimana a cavallo dell'inizio della stagione più bella dell'anno i sapori, i profumi, i colori e le millenarie tradizioni di un continente sconfinato come l'Asia, patria di culture ed atmosfere suggestive e magiche.



Nel suo tour lungo lo Stivale, come solo i migliori spettacoli di risonanza mondiale si possono permettere, il festival approderà nella capitale sabauda nei weekend del 20-21-22 marzo e del 27-28-29 marzo 2020, dopo gli appuntamenti di Milano, di Bologna e di Genova.

La manifestazione si svole al Lingotto Fiere nel Padiglione Oval, il prestigioso polo fieristico della città.



Numerose sono le culture rappresentate tra mostre, mercati, bazar, cerimonie tradizionali, concerti, esibizioni di arti marziali e spettacoli folkloristici, perché numerosi sono i Paesi che si avvicendano nel continente più esteso di tutto il globo: India, Cina, Giappone, Filippine, Taiwan, Corea del Sud e Corea del Nord, Mongolia, Nepal, Thailandia, Bangladesh, Sri Lanka, Birmania, Vietnam e tanti altri ancora.



Il biglietto d'ingresso è unico e dà accesso non solo al Festival dell'Oriente, ma anche a tutti i Festival che verranno allestiti nei locali del Lingotto: la Fiera Salute e Benessere da Oriente ad Occidente dedicata alla salute del corpo e a quella della mente, alle terapie alternative, all'armonia energetica ed al benessere nella sua accezione più ampia, ed il Festival delle Arti Marziali, dove si potranno ammirare le esibizioni dei più prestigiosi maestri orientali e partecipare ai seminari proposti.

Le magie d'Oriente

Ogni giorno dalle 10:30 alle 22 si svolgeranno gli spettacoli più caratteristici organizzati lungo tutti il percorso allestito all'interno dei locali: balli tradizionali, come la Danza dei Ventagli, le Danze Tibetane, Danze Swichai, Danza del Ventre, le suggestive melodie degli Hare Krishna, i canti tipici cinesi e giapponesi, mostre fotografiche di tutti i Paesi aderenti, stand gastronomici, mercati tipici, bazar d'Oriente, seminari di scrittura e pittura orientale accompagneranno il visitatore nella scoperta delle più scenografiche e suggestive tradizioni orientali.

Benessere orientale

La tradizione del tatami

Informazioni sulla Fiera dell'Oriente di Torino

Calendario delle aperture

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.