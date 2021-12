Il Mercatino dei Libri antichi a Torino, Piazza Carlo Felice

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

è la capitale dell’editoria; una volta all’anno, in primavera, fa incontrare scrittori e lettori al, ma a tutti gli appassionati del ‘fuori catalogo’ e della chicca da collezione offre anche, la, il simpatico e informale appuntamento di strada con, una mostra-mercato dei libri antichi e fuori stampa.Sotto i portici di, proprio davanti alla stazione di Porta Nuova, si allineano per Il Libro Ritrovato le bancarelle degli espositori. Troverete siaspecializzati in carta stampata che semplicicon le loro collezioni messe insieme trafficando tra soffitte, sgomberi e traslochi.Il Libro Ritrovato è un mercatino che sa di pagine ingiallite e di, in cui vi immergerete con la speranza di trovare qualche, o un’del vostro scrittore preferito. Non solo libri, però: vi capiterà – assecondando il piacere della scoperta – di frugare inricolmi di foto di famiglia, dibélle époque, di, diE tra tanta merce a buon prezzo, Il Libro Ritrovato nasconde sempre – ai due estremi opposti – la rarità fuori catalogo, per intenditori, e il best seller usato, un doppione magari o una lettura abbandonata a metà e rimessa in circolo in cerca di una seconda vita.Se siete appassionati del genere, potete cogliere l’occasione anche per unSempre a Torino, il giorno prima dell’appuntamento con Il Libro Ritrovato, nel quartiere di Borgo Dora è in programma l'immancabile, uno storico mercato delle pulci che mette insieme vintage, antiquariato, artigianato etnico. Gli amanti del genere possono così davvero trascorrere un fine settimana interessante tra: Il Libro Ritrovato: Piazza Carlo Felice e via Roma, Torino.: la prima domenica del mese.2 gennaio;6 febbraio;6 marzo;3 aprile;1 maggio;5 giugno;3 luglio;7 agosto;4 settembre;2 ottobre;6 novembre;4 dicembre.Edizione speciale: Portici di Carta in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro (in attesa della data).: dalle 8 alle 18.: ingresso libero.: mercatino dei libri usati.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: Torino è raggiunta da una fitta trama di autostrade (A4, A21, A5, A6, A32); per Piazza Carlo Felice l’uscita più diretta dalla tangenziale (A55) è quella di corso Regina Margherita.Ancora più comodo il treno: la piazza è antistante la stazione ferroviaria di Porta Nuova.