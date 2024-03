La mostra su Toulouse-Lautrec a Torino, Mastio della Cittadella

La vita e la storia di Toulouse-Lautrec

Una mostra dedicata alcon oltre 120 opere di: è questa l’importante esposizione che ildiospitaRispetto ai programmi iniziali, la mostrache si sarebbe dovuta svolgere proprio in questo periodo, ma che è stata annullata dal Museo Nazionale di Antioquia, che ne conserva le opere, dopo la morte del maestro nello scorso mese di settembre. Navigare srl, che si occupa dell’organizzazione, ha quindi scelto dil’appuntamento con Tolouse-Lautrec, in origine previsto in un secondo momento.Henri de Toulouse-Lautrec visse nella seconda metà del XIX secolo, arrivando appena a vedere l'alba del XX secolo. È considerato un, perché conserva la capacità di restituire la realtà così come viene colta dal suo occhio, ma si differenzia dagli impressionisti per una componente emotiva che anticipa l’espressionismo.La mostra è un'opportunità per avvicinarsi alla figura di Toulouse Lautrec, pittore nato in una famiglia aristocratica e affetto da una malattia genetica che causò evidenti: difetti che, in ogni caso, non gli impedirono di entrare in contatto con importanti artisti dell’epoca, come Vincent Van Gogh e Edgar Degas – che ebbero una grande influenza sul suo stile – e con ildel suo tempo. I protagonisti delle sue opere furono ispirati soprattutto ai personaggi di Montmartre, quartiere di Parigi di cui l’artista racconta la vita notturna nelle sue illustrazioni e nei manifesti pubblicitari realizzati per spettacoli teatrali e cabaret, che ben presto divennero iconici, contribuendo a definire l’immagine dellabohémienne dell’epoca.a causa di complicazioni legate all’alcolismo e alla sifilide. Nonostante la sua breve vita, l’impatto sull’arte moderna è durato nel tempo, influenzando le generazioni successive e lasciando una forte eredità nella storia dell’arte.L’esposizione arrivadopo diverse tappe in Europa ed esplora il genio artistico di Toulouse-Lautrec attraverso le sue litografie e i suoi manifesti, trasportando i visitatori nel vibrante contesto parigino.La mostra, curata da Joan Abelló, si compone die vuole celebrare i 160 anni dalla nascita di Toulouse-Lautrec (, 1864) offrendo uno sguardo approfondito sulle opere di uno dei più grandi maestri dell’arte grafica del XIX secolo.Il percorso di visita si apre con una panoramica dell’ambiente artistico e culturale di Parigi della, evidenziando la vivace atmosfera dei caffè, dei cabaret, dei teatri e del circo, inesauribili fonti di ispirazione per il maestro, il quale trovava conforto e ispirazione nelle strade, nelle prostitute e nei locali di. Vengono messi in luce proprio i suoi temi ricorrenti, tra cui il circo, la vita notturna parigina, i ritratti di artisti e celebrità dell’epoca e la rappresentazione delle classi sociali marginalizzate, consentendo di apprezzare l’evoluzione dello stile e le diverse tecniche che l’artista ha impiegato nel corso della sua carriera.Henri de Toulouse-Lautrec - Il Mondo del Circo e di MontmartreMastio della Cittadella, Corso Galileo Ferraris, Torino.dal 20 aprile al 21 luglio 2024.aperta dal lunedì al venerdì ore 9:30-19:30, sabato e domenica ore 9:30-20:30.Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura.- Biglietto intero weekend e festivi 15 €.- Biglietto intero giorni feriali 13 €.- Biglietto ridotto (solo in biglietteria) tutti i giorni: 10 € (giovani fino a 14 anni, over 65, studenti universitari, giornalisti, convenzioni, impiegati comunali Torino e personale delle forze armate, disabili e accompagnatori).- Gruppi 10 € (min 10/max 25 persone, studenti da 6 a 19 anni - universitari inclusi).- Biglietto Open 16 € (include ingresso salta la fila).- Scuole 5 €.- Gratuito per bambini fino a 5 anni.- I biglietti possono essere acquistati al botteghino o online su Ticketone.- Per chi usa 18App e Bonus Docente il biglietto è acquistabile solo su Ticketone 48 ore prima.biglietteria tel. 351 969 1405, prenotazioni tel. 3518403634 – 3336095192.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito degli organizzatori il Mastio della Cittadella si trova circa a metà strada tra le stazioni FS di Torino Porta Nuova (1,2 km, circa 17 minuti a piedi) e Torino Porta Susa (850 metri, 12 minuti a piedi).Con i mezzi pubblici: bus 56-72-19-51 (fermata Siccardi) oppure con il tram 13 (fermata Siccardi).