Visita a Palazzo Reale, la reggia sabauda di Torino

Se Torino è stata 150 anni fa la prima Capitale dell’Italia unificata (1861-1865), le motivazioni che hanno spinto il neo eletto governo di allora ad ergerla a città rappresentativa dello Stato si identificano nella smisurata bellezza dei suoi monumenti cardine che ne definiscono ancora oggi l’estetica pervasiva. A essi vanno sommati esempi di un’architettura semplicemente sublime e carica di storia che affonda le radici in un glorioso passato di regia maestà: è così che nel cuore della splendida “quasi metropoli” sorge con magnificente ardoreche, insieme all’, allae al, comprende il riconosciuto “”, una collezione di attrazioni imperdibili a Torino Dichiaratonel 1997, l’eccezionale edificio ha la capacità di coniugare stili diversi - impressi da autentiche celebrità dell’arte fra il XVII e il XIX secolo - in virtù di un unico elemento unificante ed emblematico rappresentato dall’elegante facciata barocca, valente biglietto da visita per un visitatore pronto a varcare la soglia di quello che fu il principale e suggestivo centro di potere della casataper oltre 3 secoli.Quest’inestimabile bacino di cultura proteiforme vide la luce alla fine del ‘500 su progetto di, soggetto a tutta una serie di ampliamenti condotti dal 1646 grazie alla volontà della madama realedi sostituire il vecchio Palazzo del Vescovo.fu l’artefice della sontuosa facciata contraddistinta da una parte centrale e due ali laterali superiori che introducono agli interni della reggia e al lato retrostante nel quale sono presenti iForte del lavoro di lecite maestranze come, incaricato di realizzare lanel Duomo , e, chiamato a coordinare sapientemente l’ornamentazione e l’implementazione di molti ambienti interni, Palazzo Reale conobbe il suo massimo splendore a partire dal 1722, anno del matrimonio dell’erede al trono. Il trasferimento della capitale da Torino a Firenze dettò anche il trasferimento della famiglia reale nel capoluogo toscano, sicché il Palazzo perse attenzione accentuando la propria crisi nel 1946, quando in Italia naufragò definitivamente la Monarchia. A questa svolta nazionale succedette il parziale sigillo delle sale della reggia, tornata a essere ampiamente valorizzata soltanto a partire dal 2007, l’anno della totale riapertura al pubblico dei favolosi interni.La visita ha inizio al primo piano dopo aver salito lo scalone di, un accesso straordinario ornato di dipinti e statue risalenti all’800. Il grande, fregiato dai fratellicon la raffigurazione dei Fasti della stirpe sassone di Vitichindo (da cui si dice discenderebbero i Savoia), più il capolavoro diEmanuele Filiberto alla battaglia di San Quintino, funge da apripista per la, la, la juvarrianae la lunga serie di sale di rappresentanza.Si elencano nell’ordine la, la(con incredibile soffitto intagliato e dorato) e la. Si prosegue passando alla, sfarzosa e orgogliosa di sfoggiare l’Allegoria della Pace di, allae a quella, con soffitti seicenteschi ma arredi successivi al periodo introdotti dasupervisionato da Carlo Alberto, di cui si può ammirare ladopo aver avuto accesso al, nobilitato da un affresco del celebre artista. Lasi mostra satolla di decorazioni, comprendente inoltre un bellissimo parafuoco intagliato da; laè tributata a, autore dell’Apoteosi di Vittorio Amedeo II, collocata sulla volta.Le stanze dell’aprono un nuovo entusiasmante capitolo da scoprire: la sua femminilità traspira dalla, dalla, dal, dal, dalla, alla quale seguono lae la, decorata su disegno di. Il tour nella storia dei Savoia non è finito e coinvolge anche il(ricco di personaggi sabaudi riprodotti in scala ridotta), laricolma di arazzi, e la, antecedente alla, dove prende posto parte della collezione di vasi giapponesi e cinesi detenuta un tempo da Carlo Alberto. Il primo piano si conclude con l’approdo allae la, scandita da colonne in marmo bianco. Il secondo piano, minore per importanza storica ma comunque estremamente rilevante, ospita appartamenti dei Duchi di Savoia e dei Duchi d’Aosta.In auto: Dalla tangenziale si può uscire sia a Torino nord che a Torino sud per poi dirigersi verso il centro città.In treno: Stazione Porta Nuova, collegata a Piazza Castello da via Roma, da percorrere a piedi interamente; stazione Porta Susa, collegata a Piazza Castello da via Cernaia che diviene da Piazza Solferino via Pietro Micca.Autobus: linee 13 e 56 fermano in piazza Castello; la fermata della Metropolitana più vicina è Porta Nuova, distante ca. 15 minuti dal sito musealeIn aereo: Aeroporto di CaselleDove: Piazzetta Reale, 1 - TorinoSito ufficiale: https://museireali.beniculturali.it/ Quando: aperto tutto l’anno (eccezion fatta per le festività e tutti i lunedì)Orari: da martedì a domenica ore 9.00-19.00 con chiusura biglietteria alle ore 18.00Come prenotare: chiamare il numero 011/4361455Costi: intero € 12, ridotto € 6; biglietto unico per visitare tutto il Polo Reale, gratuito per minori di anni 18, scolaresche e detentori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte o della Torino+Piemonte Card