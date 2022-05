Salone del Libro di Torino: date, ospiti e programma

Novità e programma

Come ogni anno aldi Torino si apre una vera e propria wunderkammer della bellezza. Dopotutto , se esiste una magia che si può toccare e vedere con i propri occhi, questa è la letteratura.Ma se esiste una magia ancora più grande che in un solo unico grande spazio raduna convegni, dibattiti, esposizioni, case editrici, libri con edizioni limitate e personaggi illustri, questo è ilGiunto alla sua, quest'anno il tema portante è "", che accompagna gli appuntamenti, gli incontri e gli spettacoli in programmanella consueta cornica di Lingotto Fiere Per l'occasione, infatti, il Salone del Libro contestualizza questi tempi inquieti in cui si mescolano turbolenze e speranze, invitando la comunità di lettori e lettrici a correre selvaggiamente verso un orizzonte fatto di libertà e sentieri non ancora battuti.Il Salone torna con molte novità, tra cui un ampliamento degli spazi, per un totale dicomplessivi di superficie espositivaQuest'anno è allestita una, spazio fisico dedicato al dialogo, all’incontro e all'informazione in cui ONG, reti solidali e altri soggetti impegnati a diverso titolo sull’emergenza in Ucraina possono condividere con i visitatori storie ed esperienze.Troviamo anche ilrealizzato da Aboca Edizioni: un anfiteatro naturale di 200 metri quadri, composto da oltre 1000 alberi, tra piante e arbusti, pensato per immergersi nel verde e partecipare a presentazioni e dibattiti sui grandi temi ambientali che caratterizzano il nostro tempo.L'area esterna del Salone Internazionale del Libro propone, il palco degli incontri all’aperto, ildi Chora Media, un giardino sonoro pubblico e condiviso dove scoprire i podcast che raccontano l’attualità.Sempre all'aperto si svolge la prima edizione del, un torneo di biliardino a scopo benefico organizzato da Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS, per contribuire a finanziare le attività di ricerca contro il cancro dell’Istituto di Candiolo IRCCS.Tra le tante novità di questa XXXIV edizione segnaliamo inoltre uno spazio dedicato allacurato da Lo Scarabeo, casa editrice leader del settore, e ancora l'allestimento dei campi dadove adulti e bambini possono avvicinarsi gratuitamente a questo sport con il supporto di maestri federali.Quest'anno la regione ospite del Salone è il, un territorio che rappresenta la porta verso l’Europa dell’Est, e che fa della sua peculiarità geografica un valore aggiunto, anche in relazione al suo patrimonio culturale e letterario.Scrittori e poeti italiani si confrontano sui temi caratterizzanti della regione, così come su autori e artisti di rilievo internazionale che in Friuli-Venezia Giulia hanno vissuto momenti importanti della loro vita. Tra i tanti autori coinvolti ricordiamo, che rilegge le trame del racconto che ha dedicato a Giambattista Tiepolo, incrociando il tema della salvaguardia delle opere d’arte durante la Grande Guerra;, autrice di Caro Pier Paolo, che dedica un omaggio a Pasolini, e, cantautore e fumettista autore del graphic novel Pasolini.In programma ci sono anche alcuni incontri sulla poesia, come quello con il vincitore della 2° edizione del Premio Saba, il poetail quale presenta in anteprima la sua traduzione del De rerum natura di Lucrezio.Mercoledì 18 maggio (ore 20), in diretta dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, si tiene il concerto inaugurale, un reading poetico musicale ideato e proposto da Rai Radio3, dove si incontrano per la prima volta le parole della poeta, la musica del trombettistae del pianistaLa serata sarà introdotta dallo scrittoreLo stesso scrottore indiano apre la XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino giovedì 19 maggio 2022 (ore 10:45) con una lectio inaugurale sui temi dell’ambiente e della sostenibilità in Sala Oro. Contemporaneamente, nell’Arena, si terrà l’inaugurazione del Bookstock, lo spazio dedicato ai giovani lettori, con l’intervento diche racconta agli studenti le battaglie e il lascito morale del fratello Giovanni a 30 anni dal suo assassinio.È ovviamente lunghissimo l'elenco degli autori e delle atrici, ospiti italiani e internazionali, che durante i ciinque giorni dell'evento si alternano sui palchi e negli spazi espositivi. Il programma completo e dettagliato degli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale del Salone.La presenza dei marchi editoriali è il risultato degli eccellenti brand del passato agglomerati a quelli nuovi: questo regala uno spaccato di cultura vintage e contemporanea decisamente stimolante per tutte le generazioni di appassionati, curiosi, veterani o turisti che si recano appositamente al Salone.Per concludere ricordiamo che in Fiera non ci sono barriere architettoniche e che sono benvenuti i cani al guinzaglio.Salone Internazionale del Libro: Lingotto Fiere, via Nizza 280, Torino (Piemonte).: dal 19 al 23 maggio 2022.: giovedi, domenica e lunedi dalle ore 10 alle 20;venerdi e sabato dalle ore 10 alle 21.biglietto intero: 12 euro + prevendita;ridotto giovani (dai 14 ai 26 anni): 9 euro + prevendita;ridotto bambini (dai 3 ai 13 anni): 3,50 euro + prevendita;ridotto over 65: 9 euro + prevendita;abbonamento cinque giorni: 30 euro + prevendita;ridotto comitive (minimo 25 persone): 9 euro + prevendita.gli incontri saranno ad accesso libero fino a esaurimento posti.Tutti i dettagli sul sito ufficiale