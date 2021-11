Una Mole di Panettoni a Torino

Informazioni utili, date e orari della manifestazione

Torna anche quest'anno a, nel fine settimana del 4-5 dicembre 2021, la kermesseLa rassegna gastronomica è dedicata alle morbidezze del, creato con ingredienti di prima qualità da pasticceri, laboratori e aziende d’eccellenza fra cui i Maestri del Gusto, selezionati dalla Camera di Commercio di Torino.A ospitare la manifestazione ideata e organizzata dall‘agenzia Dettagli eventi sono gli eleganti spazi dell’Hotel Principi di Piemonte.Dopo la versione ridotta dello scorso anno a causa della pandemia, per questa nuova edizione si torna in presenza con ilche premia il Miglior Panettone Tradizionale Scuola Milanese, il Miglior Panettone Tradizionale Scuola Piemontese e il Miglior Panettone Creativo.Sono ammessi solo lievitati preparati con il lievito madre. Non sono ammessi panettoni che contangano monodigliceridi e digliceridi, né conservanti, coloranti o aromi che non siano naturali.L'iniziativa di Torino si propone come una delle, a cui partecipano migliaia di visitatori che accorrono per assaggiare le specialitàesperti di quest’arte bianca.Si può provare ilnelle sue innumerevoli varianti: liscio, ripieno di crema o cioccolato, con o senza glassa, con o senza uvetta o frutta candita, con la possibilità dial prezzo bloccato di 28 € al kg.La mostra mercato si svolge nel rispetto delle norme sanitarie, con obbligo di: Una Mole di Panettoni: Hotel Principi di Piemonte, via Gobetti 5, Torino.: 4-5 dicembre 2021.ingresso singolo 3 €; ingresso coppia 5 €. Registrazione obbligatoria sul sito per partecipare.: dalle ore 10 alle 20.Maggiori informazioni sul sito ufficiale degli organizzatori e sulla pagina Facebook dedicata.