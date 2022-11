Sagre e feste del Panettone, gli eventi da non perdere in Italia

Valle d'Aosta

Il periodo dell'Avvento, oltre che dai tradizionali, è caratterizzato anche dalle feste e sagre che riguardano alcune specialità culinarie. Tra queste ci sono lesparse un po' in tutta Italia, ma non possiamo dimenticare nemmeno il profumo del, che riempie l’aria quando si avvicina ilQuesto dolce ha origine in un’epoca imprecisata, molto prima della testimonianza scritta cheha fermato lo scorrere del tempo fissando la sua presenza nella storia.Nacque come un pane arricchito consumato attorno al fuoco in attesa dello scoccare della mezzanotte e quindi dell’arrivo del Natale. La caratteristica che lo rende speciale ancora oggi èrealizzata con lievito madre.A seguire,. Un elenco di ingredienti sapientemente accostati e trasformati nell’essenza del panettone, che in tempi recenti hanno ceduto il passo a nuove e coraggiose sperimentazioni, dal panettone al tartufo, alla versione vegana, dal panettone alla cipolla rossa, al caffè e allo zafferano.Anche l’attesa oggi non è più la stessa. Già un paio di mesi prima rispetto all’arrivo delle festività, scansie piene di panettoni attendono la scelta dei clienti di supermercati e negozi; anche le feste e le sagre che lo celebrano cominciano giàAndiamo a vedere, suddivise per regione, quali sono lesi celebra ogni anno la, il dolce tradizionale tipico della zona consideratodel panettone. Nel patois, che è la variante dialettale del francoprovenzale parlata in Val d'Aosta, Micòoula significa pane un po' più piccolo e un po' speciale. L’evento celebra il gustoso pane di segale arricchito da castagne, noci, fichi secchi, uva passa e anche scaglie o pezzettini di cioccolato.La preparazione tradizionale di questo pan dolce vuole che il forno a legna venga riscaldato nei giorni precedenti la cottura, in modo che si raggiunga una temperatura costante. Il grado di lievitazione va verificato accendendo un fiammifero al di sopra del foro che si è praticato precedentemente nella pasta del dolce. Se la fiamma resta accesa bisogna far lievitare la pasta ancora un pò, se invece si spegne, la Micòoula è pronta da infornare.Sono due quest'anno gli appuntamenti con il panettone nella sua città natale,. Il principale si celebra con la "", di cui un evento gemello con la stessa denominazione si svolge solitamente a Napoli (ne parliamo più avanti in questo articolo).Appuntamento negli spazi del Palazzo del Ghiaccio, dove confluiscono decine di artigiani provenienti da ogni regione d’Italia. Punto di forza della manifestazione sono gli assaggi liberi e gratuiti ai banchetti.Ancora a Milano fa tappa quest'anno a inizio dicembre la, allestita presso il Museo dei Navigli. Lo stesso appuntamento si ripete una settimane dopo a Roma (vedi più avanti in questo articolo).Restando in Lombardia, nel 2022 tornano gli appuntamenti di "" a Rho, Parabiago e Legnano, anche se al momento non sono ancora state annunciate le date. Si tratta di una mostra di panettoni artigianali di qualità e d’eccellenza realizzati e sfornati da alcuni tra i migliori pasticceri lombardi.Fuori stagione, infine, nel comune di(provincia di Brescia), segnaliamo laorganizzata generalmente in agosto. Maggiori informazioni: www.comune.paratico.bs.it Anche il vicino Piemonte offre varie occasioni per degustare ottimi prodotti artigianali.All', in via Gobetti 5 a, è possibile partecipare all'evento "" manifestazione interamente dedicata al panettone artigianale. Le giornate seguono un copione già noto con assaggi gratuiti, prezzo di vendita bloccato e incontri a tema.L'di cui abbiamo parlato sopra si svolge nel fine settimana delcon degustazioni, incontri e show cooking al, il grande parco tematico dedicato al cibo., presso l'Hotel Cristoforo Colombo, si svolge una nuova edizione della, un evento dedicato alle degustazioni e alla storia dei due prodotti e del Natale Made in Italy.Per il 2022 l'evento dinon si svolge a Napoli. L'inedito gemellaggio del gusto meneghino-partenopeo dinon è confermato per quest'anno.” è l’iniziativa che l’, Associazione Donatori Midollo Osseo, organizza nelle piazze italiane per raccogliere fondi da destinare alla ricerca.A dicembre la manifestazione si svolge solitamente in tutta Italia. Per maggiori inormazioni: www.admo.it