La Fiera di Re Panettone a Milano

Informazioni, date e orari per partecipare all’evento

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Milano coccola se stessa con, la fiera tutta dedicata al dolce più famoso del Natale, una kermesse del gusto che si tiene dal 2008, quando venne ideata e realizzata dallo scrittoreLa manifestazione, che entra di diritto tra le feste del panettone più importanti in Italia , ha la sua naturale sede principale nella Capitale della Moda, ma in poco tempo è divenuta una sorta di “franchise festaiolo” capace di contagiare anche un'altra città, tanto che poche settimane dopo si svolge anche la Fiera di Re Panettone a Napoli Raramente si ha l’occasione di accedere alla poesia sprigionata dalle forme e dagli allettanti aromi deipiù buoni del pianeta, frutto di una tradizione che affonda le proprie radici nella storia dell’Italia povera ma ricca di intuizione e iniziativa.Il “Pan di Toni” (lo inventò un umile servo della corte di) è oggi un tesoro nazionale che sottostà a rigide regole d’esecuzione, obiettivo la più alta qualità sinonimo di eccellenza ineccepibile.Solo ingredienti naturali e straordinarie risorse si prestano alla composizione di un impasto di grande fragranza e morbidezza secondo unastudiata nelle maggiori accademie e scuole di pasticceria, protetta nell’ambito della festa dalla, pensata per offrire agli appassionati di questo dolce prodotti freschi, naturali e artigianali durante tutto l’anno, come dimostra il bollo con ologramma presente sui prodotti in commercio.L'evento torna quest'anno nella location del, vicino alla zona dei Navigli, dove già si era svolto in passato. Qui la golosità trova completa soddisfazione con degustazioni e assaggi atti a smorzare il languore di chi, per una volta, non intende rinunciare alla cultura del palato e alla finezza di un dolce nonostante tutto ancora speciale ma non più esclusivo.La giuria affronterà una lunga serie di assaggi per individuare il miglior panettone e il miglior lievitato innovativo, che culminerà con la proclamazione dei vincitori sabato 17 novembre.Ci saranno tavolini nei quali fermarsi per assaggiare fette di panettone dolce, salato o farcito, accompagnate da vini appositamente selezionati dalla rivista Civiltà del bere.Tornerà anche il gioco a quiz "Un panettone per chi conosce il panettone. E Milano" con due nuovi conduttori, e non mancheranno il, riservato ai più giovani, e le, attraverso le quali grandi maestri si cimentano nella preparazione live dei loro impasti. Altre iniziative e sorprese saranno rese note prossimamente.Ricordiamo infine che chi desidera comprare il panettone troverà il prezzo bloccato a 26 euro al kg.Re Panettone - Festa del Dolce MilaneseMegaWatt, via Watt 15, Milano.il 17 e 18 novembre 2018.sabato 17 novembre dalle 10 alle 20;domenica 18 novembre dalle 10 alle19.fiera.manifestazione gratis a invito scaricabile sul sito ufficiale.maggiori informazioni e inviti disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.In auto: tangenziale Ovest, uscita Viale Liguria.Mezzi pubblici: MM linea 2 (verde) fermata P.ta Genova + bus n. 74 fermata Tosi - Pestalozzi oppure fermata P.ta Genova + tram n. 2 fermata Lodovico il Moro – Ponti.A piedi dalla stazione di Porta Genova, a piedi si raggiunge la MegaWatt Court in 15 minuti, mentre dalla stazione di Romolo si raggiunge in 7/8 minuti o con bus 47, fermata in via Watt.