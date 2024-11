Swiss Winter Village a Milano: sci, mercatini natalizi, cioccolata e raclette

Il 7 di novembre si aperta la, il villaggio di Svizzera Turismo che offre al pubblico milanese un’anteprima della stagione invernale: sport su neve, relax, mercatini di Natale e tante escursioni sui treni panoramici immersi nelle Alpi svizzere.Gli spazi sono quelli della scenografica piazza Gae Aulenti, nel quartiere Portanuova di Milano , chedi Svizzera Turismo dove si può sciare e slittare sulla pista sintetica con i maestri della Swiss Ski School, incontrare Babbo Natale e curiosare tra i vagoni dell’Eurocity alla scoperta di città, comprensori innevati e trenini panoramici. Per chi vuole un assaggio delle prelibatezze svizzere, d’obbligo il pit stop agli chalet del formaggio e del cioccolato per gustare la tipica raclette e i deliziosi Lindor.L’obiettivo è quello di far sperimentare tramite installazioni, giochi e degustazioni le mille sfaccettature del turismo invernale svizzero. “Vogliamo avvicinare i milanesi alla pratica dello sci e ricreare quell’atmosfera autentica e giocosa che si respira nelle città svizzere durante l’Avvento” afferma Christina Glaeser, direttrice diin Italia . La struttura di 850 mq si compone di una pista da sci sintetica, di chalet e di container - ciascuno dedicato a una località - che vanno a comporre la sagoma stilizzata del nuovo treno Eurocity. Un’iniziativa corale che nasce dalla collaborazione con gli enti del turismo locali, Trenitalia e alcune aziende svizzere che portano all’estero i valori di eccellenza e di qualità propri del made in Switzerland.Allo Swiss Winter Village si può provare l’ebbrezza di una discesa fra i grattacieli di Milano sugli sci e sui ciambelloni, su una pista, in Neveplast, dedicata a, destinazione alpina a sole due ore da Milano. Spazio anche a principianti, le lezioni di sci sono impartite dai maestri della Swiss Ski School, la storica scuola che dal 1932. Mentre al mattino le sessioni sono riservate alle scolaresche, al pomeriggio e nei weekend la pista è aperta agli ospiti individuali (adulti e bambini dai 6 anni compiuti) che vogliono provare a sciare per la prima volta o vogliono migliorare la propria tecnica. Le lezioni, a gruppi di 10 persone, così come il noleggio dell’attrezzatura sono gratuiti e accessibili su prenotazione fino ad esaurimento posti. Chi scia riceve, inoltre, un voucher valido per un ingresso al museo Lindt Home of Chocolate, vicino a Zurigo Per conoscere tutti i segreti dell’inverno svizzero, i milanesi possono salire a bordo del treno stilizzato che si snoda sul lato destro della pista. La sagoma riproduce il treno Eurocity che collega l’Italia alla Svizzera e che, in occasione dello Swiss Winter Village, è protagonista di ben due novità: il restyling della livrea e degli interni e la nuova tariffaper viaggiare in due spendendo la metà nel periodo più magico dell’anno.Ogni vagone è dedicato a una diversa regione e ospita mappe interattive, coinvolgenti filmati e puzzle virtuali - pensati per i bambini più piccoli . Il primo vagone, in collaborazione con Travel Switzerland e, mostra i più bei percorsi panoramici riuniti nelpresenta i mercatini di Natale, fra tradizione e innovazione, e il suo “Festival delle Luci” che si svolge a gennaio. La regione dici racconta le proposte di, meta di sport e di benessere, e della città con le attività per famiglie e i mercatini. Ilillustra i suoi villaggi alpini, come Villars e Leysin, e la magia del Natale nelle cittadine sul lago come Montreux Per sperimentare l’atmosfera natalizia dei mercatini, si può scoprire lo chalet dedicato al, uno dei mercatini più suggestivi della Svizzera che celebra quest’anno i suoi 30 anni. Ci si può divertire con giochi, video e album da colorare e in alcuni orari e su prenotazione ci si può imbattere in un personaggio davvero speciale: Babbo di Natale.Infine, spazio al gusto con lo chalet della raclette, dove si ha l’occasione di gustare la tipica raclette all’ombra dei grattacieli di Piazza Gae Aulenti, accompagnata da patate e sottaceti, così come chiede la tradizione. Per chi è in vena di una pausa dolce, immancabile la sosta allo Chalet del cioccolato per assaporare le creazioni die pianificare una visita al museo, vicino a Zurigo. Inoltre, assistendo ai laboratori gratuiti il sabato e la domenica, si possono carpire tutti i segreti del Maître Chocolatier Lindt che realizza live gli iconici cioccolatini Lindor e altre golosità.: Swiss Winter Village: Piazza Gae Aulenti in Portanuova, Milano (Square 1): 7 – 17 novembre 2024: dalle 9 alle 21 durante la settimana e dalle 10 alle 21 nei weekend. Orario ridotto il 7/11 (dalle 9 alle 15) e l’11/11 (dalle 9 alle 18).Biglietto: Ingresso libero fino a capienza massima. Per la pista e l’incontro con Babbo Natale è necessario registrarsi su www.svizzera.it/swisswintervillage . L’attrezzatura (sci, scarponi, bastoncini, casco) è disponibile sul posto. Il noleggio dell’attrezzatura e l’assistenza dei maestri di sci sono gratuiti.: evento natalizio www.svizzera.it/swisswintervillage . Partner dello Swiss Winter Village: San Bernardino Swiss Alps (pista da sci artificiale), Eurocity (Locomotiva), Travel Switzerland e Ferrovia retica (Carrozza n. 1), Lucerna e la sua regione (Carrozza n. 2), Berna e Interlaken (Carrozza n. 3), Cantone di Vaud (Carrozza n. 4 e Chalet di Babbo Natale), Lindt Italia (Chalet del Cioccolato), Formaggi dalla Svizzera (Chalet della Raclette), Birra Appenzeller (Chalet della Raclette), Swiss Ski School: maestri di sci, Stöckli: attrezzatura per lo sci, Level Gloves: scaldacollo per chi scia, House of Switzerland.