La Fiera Golosaria a Milano

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è una rassegna dedicata alla cultura del gusto quella che si svolge negli spazi del MiCo-FieraMilanoCityTre giorni dedicati all’eccellenza del made in Italy, giunta alla sua, dove il tema principale di quest’anno è: quanto influisce il cibo sulla nostra società e sul nostro corpo? In uno dei più importanti eventi di ottobre a Milano si proverà a rispondere a queste domande.Sono oltregliprovenienti da tutta Italia che presentano le primizie e le eccellenze della propria terra;ma anche buoncon Iscelti da Paolo Massobrio e Marco Gatti, i giornalisti con il papillon che ogni anno premiano le cantine più prestigiose e con esse il meglio della produzione enologica italiana, a cui si affiancano i, cantine piccole o appena nate ma già promettenti.Ci sono anche le, realtà storiche già premiate con il Top Hundred ma che migliorano costantemente la loro offerta.Tante le novità in programma per questa edizione, ma come sempre a Golosaria c’è spazio per leselezionate dal best seller ilGolosario, per le evoluzioni gastronomiche di nuovi talenti culinari presentate tra le pagine del GattiMassobrio e ancora per i tanti eventi come, dimostrazioni e assaggi degli artigiani del Golosario moderati da esperti,, lezioni di cucina degli chef con focus sui grandi prodotti italiani,, degustazioni guidate tra le migliori produzioni enoiche d'Italia ein ambito enogastronomico.Il programma della manifestazione è in continuo aggiornamento e propone anche: Golosaria Milano: MiCo - FieraMilanoCity, Zona Portello, Milano.: dal 26 al 28 ottobre 2019.sabato 26 ottobre ore 12 - 22 (ultimo ingresso 21:30);domenica 27 ottobre ore 10 - 20 (ultimo ingresso 19:30);lunedì 28 ottobre ore 10 - 17 (ultimo ingresso 16:30).: online giornaliero 8 euro invece che 10 (acquistato in loco);ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni.: rassegna enogastronomica - fiera.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: l'ingresso al pubblico avviene dal Gate 3, viale Eginardo angolo via Colleoni.Il MiCo – Centro Milano Congressi è raggiungibile con la metropolitana MM5 Lilla - fermata Portello.È possibile usufruire di un ampio parcheggio interno al MiCo, di fronte alla Torre 3.Nei dintorni della Fiera ci sono hotel convenzionati con la manifestazione.