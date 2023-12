La sfilata dei re Magi a Milano, Sant'Eustorgio

Informazioni utili, date e orari per partecipare al corteo

Laè una delle tradizioni più amate della città meneghina e puntualmente nel giorno dell’Epifania () fa rivivere nel cuore dila consegna dei doni alla Sacra Famiglia e al Bambin Gesù.Il corteo, con tanti figuranti in costumi d’epoca, parte da, fa tappa alladove incrocia Erode e la sua scorta, e arriva alla, dove sul sagrato viene allestito il palco con i personaggi della Sacra Famiglia a cui i Magi rendono dono.Nelle settimane precedenti, al termine della messe domenicali delle 11, in Sant’Eustorgio è possibile segnalare il proprio nome per poter partecipare alla sfilata, ma attenzioneal numero di costumi disponibili.Al termine della manifestazione è prevista una cerimonia con la partecipazione delle autorità dellaGiunta e del Consiglio comunale.: Sfilata del corteo dei Magi: Milano.: 6 gennaio 2024.: ingresso libero.: rievocazione religiosa.ore 11:15 ritrovo dei gruppi partecipanti in Piazza del Duomo;ore 11:20 solenne benedizione del corteo;ore 11:30 partenza del corteo;ore 12:15 sosta alla Basilica di S. Lorenzo per l’evocazione dell’incontro dei Magi con Erode;ore 12.30 partenza da S.Lorenzo;ore 12:40 arrivo in Piazza S.Eustorgio, offerta dei doni al presepio vivente, discorsi delle Autorità;ore 13 conclusione della manifestazione.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Basilica di Sant'Eustorgio