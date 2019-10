La Fiera di Re Panettone a Napoli

Informazioni, date e orari per partecipare all’evento

Ispirata dalla speciale kermesse di Re Panettone a Milano , anche Napoli si unisce alla festa ilsdoganando il panettone e portando nel Mezzogiorno italiano la fiera espressamente dedicata al dolce che a colpi di genuinità, canditi e uva passa, omaggia ilcome nessun altro.Questo evento dell’arte dolciaria è una tradizione che sul versante lombardo perdura dal 2008, quando venne ideata dallo scrittore, mentre sul territorio campano approda nel 2019 alla V edizione.Tra le feste del panettone più importanti in Italia , la manifestazione affonda le proprie radici nella Capitale della Moda, ma la propria influenza è divenuta in poco tempo tentacolare.Nella città partenopea l’appuntamento è nei saloni del prestigioso, un cinque stelle ubicato in Corso Vittorio Emanuele 135, proprio nel centro storico dove eleganza e fascino fanno da padroni.Il capoluogo campano si trasforma per due giorni nel caput mundi autunnale deipiù buoni del mondo.Il “Pan di Toni”, che la storia vuole essere stato inventato da un umile sguattero della corte di Ludovico il Moro, è oggi un autentico gioiello tutto da gustare, protetto dalla, vademecum di rigide regole volto a raggiungere un duplice obiettivo, ovvero l’alta qualità dell’impasto e l’eccellenza ineccepibile della preparazione. Si parte da unastudiata nelle più blasonate scuole di pasticceria, la matrice di qualunque esecuzione, il canovaccio principe di ogni negozio e bottega dolciaria.determinano lo svolgimento di questa grande festa del gusto, alla portata di chi non vuole assolutamente rinunciare al sapore unico e inimitabile di un dolce davvero speciale, acquistabile nella sua forma artigianale con un prezzo blindato al kg ancora da annunciare, ma solo nell’ambito di Re Panettone.Ilruota intorno alle, performance live di grandi maestri pasticceri, creatori di impasti semplicemente divini, morbidi e fragranti, e soprattutto buonissimi.Ci sarà spazio anche per il, dedicato ai migliori panettoni innovativi, giudicati da una giuria di esperti in materia.

Nome: Re Panettone - Festa del Dolce Milanese

Dove: Grand Hotel Parker's, Corso Vittorio Emanuele 135, Napoli (Campania).

Date: 23-24 novembre 2019.

Biglietto: ingresso libero.

Tipologia: fiera.

Orari e programma: maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.



Come arrivare: in treno ci si serve della Ferrovia Cumana; all’hotel arrivano i bus di linea 128, 151 e C16.

In metropolitana si arriva con la Linea 2.

L'aeroporto di riferimento è quello di Napoli Capodichino.

Scopri tutti gli eventi in Campania.

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.