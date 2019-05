La festa della pizza a Napoli, il Pizza Village

Informazioni utili, date, orari e programma della manifestazione

Un serpentone di forni a legna che si snoda per quasi un chilometro suldi Napoli : è il cuore del, kermesse gastronomica giunta alla sua IX edizione.Dopo il record di visitatori del 2018, con oltre un milione di presenze e dopo la prima tappa all’estero svoltasi a New York lo scorso ottobre, il Pizza Village si presenta con altre novità.Si tratta di una tra le feste popolari più grandi d’Europa, un evento tutto dedicato all’alimento simbolo dell’italianità, la pizza, con un fitto calendario di eventi live concerti gratuiti, conferenze, mostre e laboratori didattici aperti anche ai più piccini. Al momento, comunque il programma del 2019 deve ancora esser comunicato, così come l'elenco delle pizzerie partecipanti.Nell’i più noti maestri pizzaioli campani e nazionali si confrontano sulle nuove tendenze per l’anno prossimo, mentre tra le iniziative ludiche segnaliamo, la scuola di pizza realizzata in collaborazione con Casa Rossopomodoro e Molino Caputo edove anche i più piccoli potranno cimentarsi nella preparazione della pizza.Come ogni anno Napoli Pizza Village ospita la, campionato mondiale del pizzaiolo, dove per ben tre giorni a sfidarsi ci sono ben 600 artisti della pizza in arrivo da ogni parte del mondo.: Caputo Napoli Pizza Village: lungomare Caracciolo, Napoli.: dal 13 al 22 settembre 2019.: tutti i giorni dalle 18 alle 24.: ingresso libero, coupon degustazione 12 euro (pizza, bibita, dolce e/o gelato, caffè). Il menu è acquistabile online o presso le casse alla Rotonda Diaz. (Prezzi realtivi alla scorsa edizione).: evento gastronomico.: sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: per chi preferisce l'auto può seguire la tangenziale con uscita a Fuorigrotta.Con i mezzi pubblici, la funicolare di Chiaia arriva alla stazione di piazza Amedeo-Parco Margherita e poi proseguire a piedi.Con la metro linea 2 fermata Piazza Amedeo o Mergellina.Tra i parcheggi più vicini segnaliamo quelli di viale Dohrn, viale Gramsci, via Giordano Bruno o Riviera di Chiaia.