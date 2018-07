Il Festival dell'Oriente a Napoli

Holi Festival, la festa dei colori e dell’amore

Arriva da molto lontano il festival itinerante più colorato ed affascinante di quest'anno che sta conquistando il nostro paese; stiamo parlando del, il grande spettacolo che porta in Italia le magiche suggestioni della cultura millenaria orientale, depositaria di tradizioni antiche, di intense cerimonie e di misteriose filosofie che da sempre catalizzano l'attenzione del più caotico, e forse superficiale, mondo occidentale.Come ogni anno, dopo le edizioni di Roma , che ha visto un grande successo di pubblico, quella di Milano e gli appuntamenti di Bologna Torino , dopo la pausa estiva l'evento riapre le porte con il Napoli , nell'ambito della manifestazione Napoli incontra il Mondo , che si svolge nelle giornate delpresso la Mostra d’Oltremare.Mostre fotografiche, stand gastronomici, esibizioni tradizionali, spettacoli folkloristici, workshop di arti marziali, laboratori, convegni e dimostrazioni pratiche e molto altro ancora, tutto a portata di mano per quel visitatore che desidera anche sperimentare direttamente le terapie tradizionali o vuole partecipare ad una lezione prova di un'arte marziale o, ancora, ha piacere di imparare come si prepara il tè secondo la più antica tradizione indiana.Come sempre ile comprende non solo l'ingresso al Festival dell'Oriente di Napoli, ma anche quello per tutti gli altri eventi che sono ospitati nella, il parco polifunzionale ubicato a nord della città ed adibito ad artistico e prestigioso quartiere fieristico.Ci saranno Bangladesh Thailandia , tutti in campo a rappresentare il meglio degli usi e dei costumi di ogni paese, dai tamburi di guerra, alle danze sciamaniche a rituali spirituali e tanto altro ancora, in un turbinio di sapori, colori ed esperienze che non potranno fare a meno di toccare la parte più profonda ed “invisibile” di ogni visitatore.Nel contesto dell'evento si svolgerà anche nell'area esterna dei padiglioni l', la festa induista che si svolge solitamente in primavera e celebra la vita, l'amore ed il piacere di stare insieme in pace e con armonia.Durante l'Holi Festival si ride, si scherza, si balla, si canta e, soprattutto, ci si lanciano addosso, proprio per annullare le differenze di etnie che ancora portano dolore e morte in tutto il mondo; alla fine della giornata tutti i partecipanti saranno, infatti, tutti dello stesso colore, in un'atmosfera di coesione e partecipazione che resta scolpita nel ricordo di chiunque vi partecipi.Ampio spazio sarà dedicato anche alla arti marziali, da sempre uno dei simboli della cultura orientale., diretto discendente di Siddharta, sembra essere il padre fondatore della, che permea tutte le discipline marziali, ed il creatore della prima forma di combattimento a mani nude, che aveva, originariamente, l’obiettivo di permettere ai monaci Shaolin di difendersi dai briganti.Un viaggio anche spirituale, dunque, tra le esibizioni dei migliori maestri mondiali sulle aree tatami apposite, seminari die prove pratiche a cui i visitatori delpotranno avere gratuitamente accesso, alla scoperta del misterioso mondo dell’Arte della Guerra più antica di sempre.L’Oriente è, però, anche patria di un approccio diverso ed alternativo, quantomeno rispetto a quello occidentale, nei confronti del benessere:e tanto altro ancora alla, il cui ingresso è compreso nel biglietto d’ingresso al Festival dell’Oriente di Napoli.Una tradizione che affonda le radici in un modo diverso di rapportarsi al concetto di “salute”, rivolgendo lo sguardo all’interno di sé, alla ricerca dell’armonia tra spirito e corpo, considerati due parti di un tutto che si compenetrano e solo trovando il giusto equilibrio vivono in serenità.Tutti pronti, quindi, a partecipare, se vi siete persi le edizioni già concluse, al più grande happening di eventi, spettacoli, conferenze, workshop dedicati a quel meraviglioso mondo in cui saggezza, equilibrio e rispetto del prossimo rappresentano le fondamenta del vivere quotidiano di ieri e di oggi.Festival dell’OrienteMostra d’Oltremare, via J.F. Kennedy 54, Napoli.14-15-16 settembre 2018.dalle 10:30 alle 22:30.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale il biglietto costa 12,00 € (intero), 5,00 € (ridotto, riservato agli accompagnatori di portatori di handicap), gratuito (bambini al di sotto dei 12 anni e portatori di handicap) e consente l'ingresso non solo al Festival dell’Oriente, ma anche alla Fiera Salute e Benessere: da Oriente a Occidente, al Festival delle Arti Marziali, all’Holi Festival e a tutti gli apuntamenti del festival Napoli incontra il Mondo.n auto, a 5 minuti dalle uscite Fuorigrotta e Agnano della tangenziale.Ampi parcheggi a disposizione.In treno: 5 minuti a piedi dalla stazione Campi Fegrei.In aereo: dall’Aeroporto Capodicihino, raggiungere la Stazione Centrale (con navetta), arrivare alla stazione di Campi Flegrei (metropolitana linea 2) e proseguire a piedi fino a destinazione.In metropolitana: a 5 minuti da stazione Campi Flegrei (linea 2), stazione Mostra (linea 6) e stazione Mostra/stazione Edenlandia (linea Cumana).