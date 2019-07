Il Festival Napoli incontra il Mondo

Il Festival Irlandese

Il Festival dell'America Latina

Il Festival Spagnolo

Il Festival Country

That's America

Gli altri festival di Napoli incontra il Mondo

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti del festival

Calendario delle aperture

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Un giro del mondo tra tradizioni, musica e gastronomia: questo è, contenitore di vari festival in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli per due weekend, rispettivamente ilL'occasione giusta per partire dalla realtà partenopea per poi esplorare curiosità da ogni angolo del pianeta, con un occhio di riguardo alla cultura ed alle specialità.Sono molti gli, ciascuno che porta sia le tipicità di un determinato territorio che le tradizioni di una precisa realtà geografica mondiale.Ovviamente non si può fare a meno di menzionare il, in cui sono previste numerose attività che permettono di entrare in contatto con l'Irlanda e il suo popolo. I partecipanti hanno la possibilità, tra l'altro, di assistere da vicino ad, di osservare lo svolgimento di un matrimonio celtico o di scoprire come si suonano gli antichi strumenti a fiato e a corde. Non mancano, inoltre, alcuni dei giochi tipici del territorio, tra cui lae il, con le rievocazioni storiche e i concerti di gruppi musicali di grande esperienza.Cambiamo contimente e lasciamoci trascinare dalche è uno dei fiori all'occhiello di Napoli incontra il Mondo: un mix di gastronomia, di folklore, di balli e di musica per un viaggio immaginario che si svolge tra il Messico e il Brasile , passando per il Venezuela , la Colombia , e così via. Workshop e conferenze, ma anche stand commerciali e mostre fotografiche, attendono i visitatori che non vedono l'ora di scoprire il mondo latino americano.Napoli incontra il Mondo propone, poi, il, con la: il Jamon Pata Negra, il Gazpacho e le Patatas Bravas sono solo alcune tra le numerose proposte culinarie che si possono assaporare tra une uno spettacolo con luci e suoni meravigliosi. Per godersi tutto, poi, non c'è niente di meglio della frutta della sangria.E ancora, spazio al Festival Country, con un grande palco pronto ad accoglieree maestri di ballo che insegnano coreografie nell'ambito di lezioni di gruppo. Gli spaccati di vita del Far West sono resi alla perfezione grazie a carri e tende che contribuiscono a una scenografia unica, valorizzata dai: il pasticcio di patate e i fagioli rossi, ma anche il chili di carne, le ribs, gli stufati, eccetera. In vendita, inoltre, si possono trovare coltelli, stivali, cappelli e capi di abbigliamento in cuoio.Volando con la fantasia si può giungere anche a, la rassegna dedicata agli Stati Uniti degli anni '50 e '60, tra il fascino di James Dean e la brillantina di Grease, tutto ispirato al sogno americano.L'Asia è rappresentata dale dall', ma anche dale dalL'America Latina è di casa nel, mentre il corpo è protagonista del, così come degli, evento dedicato al mondo sportivo.Ancora, in programma c'è il, ilma anche esibizioni di Fontane Danzanti, Lanterne Volanti e molto altro.Napoli incontra il Mondopresso la Mostra d'Oltremare a Napoli.13-14-15 e 20-21-22 settembre 2019.la giornata inizia generalmente alle 10:30 del mattino, ma ci sono programmi diversi a seconda del festival.Maggiori informazioni e singoli programmi dettagliati sulla pagina ufficiale biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro. Il biglietto dà diritto all'ingresso a tutti i festival.Prezzi relativi alla scorsa edizione.: la Mostra d'Oltremare si trova in via John Fitzgerald Kennedy n°54, appena ad ovest di Fuorigrotta sulla strada per Agnano.