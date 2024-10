La Sagra della Polenta Taragna a Spirano

Informazioni, date e orari della Sagra della Polenta Taragna

Calendario delle aperture

La, in provincia di, torna per la 10° edizione con tanti appuntamenti(vedi calendario delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo).Ad accogliere la sagra è il, una moderna struttura coperta in paese che accoglie gli ospiti a cena dalle ore 19, mentre il sabato e festivi sia a pranzo (dalle ore 12), che a cena. In ogni casoLaè una specialità lombarda, con il suo tipico colore scuro e preparata con il grano saraceno, cucinata assieme all’ingrediente principale, il, tipico delle Alpi Orobie e considerato tra i più caratteristici della Val Brembana. Forse non tutti sanno che il nome deriva da "tarai", ovvero un bastone utilizzato in passato per girare la polenta (in dialetto valtellinese "tarare").Alla sagra si può accompagnare la polenta taragna con lo spezzatino e funghi, il brasato, la salamella, i funghi trifolati o lo stinco, ma ci sono anche molti primi piatti tradizionali quali ie le Chicche al Blu di Bufala.In programma non c’è solo la gastronomia: tutte le sere spazio al dj set (ore 18) e(dalle ore 21), giochi e laboratori per i bambini,dei produttori e degli hobbisti.Sagra della Polenta TaragnaPalaspirà, via Sant’Antonio, Spirano (Bergamo).25-26-27-31 ottobre e 1-2-3-8-9-10 novembre 2024.ingresso gratuito. Prezzi come da menù.tel. 329 4242737- 035 898784.cena ogni sera dalle ore 19;sabato e festivi pranzo dalle ore 12 e cena dalle ore 19.Servizio d'asporto tutte le sere ore 19-19:30, sabato e festivi ore 11-12.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della sagra.Spirano dista 15 km da Begamo, da dove si raggiunge percorrendo la SS42 e SP149.Per chi arriva dall’autostrada A35 (BreBeMi), uscita ao a Bariano.