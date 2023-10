L'Antica Fiera dei morti ad Asola

Programma

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L', in provincia di, torna ad animare le vie del centro storico il, durante il lungoLa celebrazione e il ricordo dei defunti ad Asola avviene in un modo particolare con mercati, feste ed eventi. Le origini di questa manifestazione pare risalgano al, quando il– tale “Ortobello” – pare avesse concesso ad Asola di tenere un “mercato di vettovaglie” nei primi giorni del mese di novembre.Oggi l’si è trasformata in una tradizione che unisce sacro e profano tra appuntamenti di ogni tipo, incontri, convegni, un concerto in Cattedrale (sabato 28 ottobre, ore 21),, gli immancabiliin Piazza XX Settembre, un’esposizione di trattori e macchine agricole, Pane in Piazza e specialità enogastronomiche in Piazza XX Settembre, ma anche un luna park in Piazzale Mangeri.Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti.27 ottobre - 5 novembrePiazza Mangeri: Luna Park.28 ottobre-1 novembrePalazzo Monte dei Pegni: 13° Pesca di beneficenza.29-28 ottobre e 1-2 novembreVie del centro storico: Antica Fiera dei Morti.Bancarelle di prodotti tipici e artigianato.28-29-31 ottobre e 1-2 novembrePiazza XX Settembre: Food Truck.28-29 ottobreVia Largo Libertà – Via Largo Mazzini: esposizione mezzi e macchinari agricoli.28-29 ottobre e 1-2 novembrePiazza XX Settembre: specialita’ enogastronomiche e del settore agricolo del territorio mantovano.28-29 ottobre o 1-2 novembreVia Battisti: Artigiani creativi, Storie Creative.Sabato 28 ottobreSala dei Dieci, ore 9:45Convegno Coldiretti: Dialoghi e opportunità dul futuro dell'ortofrutta.Sabato 28 ottobrePalazzo Municipale c/o Sala Giudice di PaceAntichi mestieri in biciclettaAvis Asola e Gruppo Storico Asolano.Sabato 28 ottobreCattedrale di AsolaSanta Cecilia per l’ospedale di AsolaConcerto Corale S. Cecilia – Don Anselmo Ghidini in collaborazione con Amici dell'Ospedale.Sabato 28 ottobre – 5 novembreMuseo Civico "G. Bellini" (c/o Galleria civica)Il mio diario dipinto. Personale di Marino Iotti.Mercoledì 1 novembrePiazza XX Settembre: Pane in piazzaAgricola Santa Giulia di Chiari e laboratori per famiglie.Mercoledì 1 novembreScuole elementari (V.le Brescia): 54° Convegno scambistico commerciale di filatelia e numismatica.Mercoledì 1 novembreTeatro Cinema San CarloOre 15:30 Umore acqueoA cura di Federazione del tavolo delle associazioni che amano il fiume Chiese e il suo lago d'Idro.Antica Fiera dei Morticentro storico di Asola (Mantova).28-29 ottobre e 1-2 novembre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune Asola si trova a circa 37 km da Mantova, da dove è raggiungibile percorrendo la SS10 Padana Inferiore, poi nell'ordine SP1, SP7 e SP69 fino a destinazione.Da(36 km) si percorre la SP10, SP11 e SP2.Foto: Cirillo747- Wikipedia