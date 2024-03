I tulipani delle meraviglie a Vimodrone

Informazioni, date, orari e prezzi per la visita

Calendario delle aperture

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La febbre dei tulipani non accenna proprio a diminuire e qui nell’hinterland milanese, aper l'esattezza, quest'anno si svolge la V edizione de, un giardino u-pick di oltre 13.000 metri quadrati che accogliedi 50 diverse varietà piantati letteralmente a forma di onde. Il periodo di apertura vaSembra davvero un pezzo d’ricreato grazie all’idea di Steflor, centro di produzione florovivaistico attivo da oltre trent’anni. Le pale di une i colori caleidoscopici delle tante varietà presenti, dall’Apricot Beauty al Clusiana Chrysantha, dal Daytona al Banja Luka, promettono di trasportare i visitatori nelle atmosfere di un campo olandese…all’ombra della Madonnina.Una volta giunti sul posto viene fornita una breve guida sul funzionamento del campo e la scelta dei tulipani, che vanno raccolti con cura e non tirati. Le istruzioni vengono spiegate all'ingresso ed è presente un punto confezionamento per incartare i tulipani, zone dedicate ai selfie e un punto ristoro.Tra gli eventi che verranno organizzati in occasione de(meglio tenere d’occhio il sito per informazioni aggiornate sulla programmazione), sono previstiper bambini e attività per tutti.Ti piacciono i tulipani? Leggi allora il nostro articolo su: I Tulipani di Agricola delle Meraviglie: Steflor, via Pio La Torre n°9, Vimodrone (Milano).: dal 22 marzo al 25 aprile 2024.: tutti i giorni dalle 10 alle 19, anche in caso di pioggia, anche nei giorni festivi.Ultimo ingresso al campo alle ore 18:30.l’Agripass costa 5 € e include 2 tulipani in omaggio.– Ingresso ridotto € 2,50 (bambini dai 3 ai 12 anni e over 75) con 2 tulipani in omaggio.– Ingresso gratuito per bambini fino ai 3 anni e persone con disabilità.– Non è richiesta la prenotazione.– Il biglietto si può acquistare online oppure direttamente in loco.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.