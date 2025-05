Le spiagge Bandiere Blu 2025: la classifica delle migliori d'Italia

I criteri per l’assegnazione delle Bandiere Blu

Quante Bandiere Blu 2025 hanno conquistato le singole regioni?

Le Bandiere Blu 2025: tutti i comuni

Piemonte

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Liguria

Toscana

Friuli-Venezia Giulia

Veneto

Emilia-Romagna

Marche

Abruzzo

Molise

Lazio

Campania

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

Le spiagge Bandiera Blu 2025

Gli approdi turistici Bandiera Blu 2025

Info e contatti

Si mantiene il trend di crescita già riscontrato negli ultimi anni anche per le. Nato nel 1987, il riconoscimento delle Bandiera Blu è attribuito dall’ente danese FEE – Foundation for Environmental Education alle migliori spiagge, ma non solo. È a tutti gli effetti una certificazione internazionale che premia tanto il rispetto di alcuni criteri ambientali, quanto i servizi offerti in un’ottica di gestione eco-sostenibile del territorio da parte delle località balneari e degli approdi turistici.Non è peraltro un “premio” solo italiano: viene infatti assegnato in molti paesi, ma per quel che riguarda la nostra nazione, in questa 39° edizione del programma l’Italia si è aggiudicata circa l’La Bandiera Blu 2025 è stata assegnata a(2 in più rispetto al 2024), distribuite su(l’anno scorso erano 236) del territorio. Per chiarezza, è utile ricordare che, ma anche che i comuni non possono piantare la bandiera indistintamente su tutte le spiagge: le bandiere vanno infatti ai comuni, ma riguardano solo specifici tratti di litorale. Negli anni il premio è diventato un riferimento in chiave turistica, nonostante qualche abuso (tra i quali, il più classico è proprio l’esposizione del vessillo in tutti gli arenili di un Comune).Nell’elenco che riportiamo più in basso in questo articolo compaiono anche località; questo perché. Ancora una volta sono i laghi del Trentino-Alto Adige a guidare questa classifica con 12 comuni insigniti del riconoscimento a cui si aggiunge Levico Terme.Non si parla comunque solo di spiagge: la Bandiera Blu viene attribuita anche agli, per i quali si considerano soprattutto i servizi (come ad esempio la dotazione di moli e pontili per i diportisti), ma che devono soddisfare anche altri criteri richiesti dal programma. In questo caso si nota una leggera flessione: nel 2025 si sono riguafagnate tre Bandiere, scendendo quindi dagli 81 del 2024 agliPer selezionare le località e assegnare i premi viene puntualmente seguito un protocollo al quale partecipa una giuria internazionale, coadiuvata da enti e istituzioni nazionali come il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Attività Agricole e Forestali – Direzione Pesca, il Coordinamento Assessorati al Turismo delle Regioni, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità, ANCI, Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento (FIN Salvamento), Federazione Italiana Imprese Balneari, Confesercenti (FIBA) e Sindacato Italiano Balneari FIPE, Confcommercio (SIB).Dopo avere ricevuto i dati dalla FEE Italia, il Coordinamento Internazionale effettua verifiche a campione della documentazione e ovviamente con visite sul posto. Solo in un secondo momento emetterà un verdetto definitivo.Di norma a ogni edizione i criteri considerati per l’assegnazione del riconoscimento vengono perfezionati. Nel 2025 ne sono stati considerati: tra questi il più noto è la, che deve essere valutata eccellente negli ultimi quattro anni in base ai risultati forniti dalle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente).Si tratta però solo di uno dei. Sulla decisione finale giocano infatti un ruolo chiave anche altri fattori legati alla gestione ambientale, tra cui l’efficienza della depurazione delle acque reflue, la qualità e il numero di servizi igienici, aree pedonali, piste ciclabili, cura dell’arredo urbano, aree verdi, la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti pericolosi, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la presenza del personale di salvataggio, i servizi ai cittadini, la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e il monitoraggio degli habitat acquatici, senza dimenticare il lavoro divulgativo e di trasparenza svolto dai singoli comuni nella diffusione dei dati sulle acque e delle informazioni del programma Bandiere Blu, o ancora l’impegno sociale e l’inclusività delle amministrazioni locali.Detto ciò, si può facilmente capire come; il ventaglio di parametri è molto ampio e vuole premiare il risultato finale ottenuto sommando tanti aspetti di un percorso che ogni Comune deve intraprendere per ottenere l’assegnazione del riconoscimento che, comunque,: la Bandiera Blu è valida solo nell’anno in cui viene assegnata ein qualsiasi momento nel caso in cui si verifichino condizioni tali per cui non sia più garantita la qualità d’insieme.Nel 2025 salgono a, mentre scendono apremiati, con un totale di(in pratica, circa un quarto delle spiagge italiane).Sonoa cui è assegnata la Bandiera Blu: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi e Recco (Liguria), Porto Sant'Elpidio (Marche), Lecce, Manduria e Patù (Puglia), Letojanni, Scicli e Taormina (Sicilia), Tenno e Vallelaghi (Trentino Alto Adige), mentre sono 4 quelli non riconfermati: Ameglia e Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).Si conferma nuovamente al primo posto la Liguria con 34 località premiate (2 uscite e 2 nuovi ingressi). In seconda posizione sale la Puglia con 24 riconoscimenti (con 3 ingressi e 1 uscita). Seguono a pari merito con 20 Bandiere Blu la Campania e la Calabria (entrambe 1 nuovo ingresso), seguite dalle Marche che raggiungono i 19 Comuni Bandiera Blu (1 ingresso), mentre scende a 18 Bandiere la Toscana (1 uscita). Sono confermate le 15 località della Sardegna , affiancata dall’ Abruzzo (1 ingresso), mentre la Sicilia sale a 14 Comuni Blu grazie ai 3 nuovi ingressi.Visto che le Bandiere vanno anche ai laghi, arriva a 12 il(2 ingressi), mentre il Lazio rimane a 10. L’ Emilia-Romagna resta a 9 località premiate, così come il Veneto Conferma anche per la Basilicata con 5 località, lo stesso numero del Piemonte . La Lombardia conferma 3 Comuni Blu, seguita dal Friuli-Venezia Giulia e dal Molise (2 bandiere).Nessuna bandiera è stata invece assegnata ai laghi della Valle d’Aosta , né a quelli dell’Umbria . In totale, quest’anno le, di cui 2 nuovi ingressi.Di seguito riportiamo l’elenco delle Bandiere Blu 2024 in Italia suddivise per regione da nord a sud (più le isole), riportando i 236 comuni premiati.VERBANO-CUSIO-OSSOLA1. Cannobio2. Cannero Riviera3. VerbaniaNOVARA4. San Maurizio D’Opaglio5. GozzanoBRESCIA6. Toscolano Maderno7. Gardone Riviera8. SirmioneTRENTO8. Vallelaghi9. Sella Giudicarie10.Tenno11 Bondone12. Bedollo13. Baselga di Pinè14. Pergine Valsugana15. Tenna16. Calceranica al Lago17. Levico Terme18. Caldonazzo19. Lavarone20. Levico TermeIMPERIA21. Bordighera22. Sanremo23. Riva Ligure24. Santo Stefano al Mare25. San Lorenzo al Mare26. Imperia27. Diano MarinaSAVONA28. Laigueglia29. Ceriale30. Borghetto Santo Spirito31. Loano32. Pietra Ligure33. Borgo Verezzi34. Finale Ligure35. Noli36. Spotorno37. Bergeggi38. Savona39. Albissola Marina40. Albisola Superiore41. Celle Ligure42. VarazzeGENOVA43. Sori44. Recco45. Camogli46. Santa Margherita Ligure47. Chiavari48. Lavagna49. Sestri Levante50. MonegliaLA SPEZIA51. Framura52. Bonassola53. Levanto54. LericiMASSA - CARRARA55. Carrara56. MassaLUCCA57. Forte dei Marmi58. Pietrasanta59. Camaiore60. ViareggioPISA61. PisaLIVORNO62. Livorno63. Rosignano Marittimo64. Cecina65. Bibbona66. Castagneto Carducci67. San Vincenzo68. PiombinoGROSSETO69. Follonica70. Castiglione della Pescaia71. Grosseto72. OrbetelloGORIZIA73. GradoUDINE74. Lignano SabbiadoroVENEZIA75. San Michele al Tagliamento76. Caorle77. Eraclea78. Jesolo79. Cavallino Treporti80. Venezia81. ChioggiaROVIGO82. Rosolina83. Porto TolleFERRARA84. ComacchioRAVENNA85. Ravenna86. CerviaFORLÌ - CESENA87. Cesenatico88. Gatteo89. San Mauro PascoliRIMINI90 Bellaria Igea Marina91. Riccione92. Misano AdriaticoPESARO - URBINO93. Gabicce Mare94. Pesaro95. Fano96. MondolfoANCONA97. Senigallia98. Ancona99. Sirolo100. NumanaMACERATA101. Porto Recanati102. Potenza Picena103. Civitanova MarcheFERMO104. Porto Sant’Elpidio105. Fermo106. Porto San Giorgio107. Altidona108. PedasoASCOLI PICENO109. Cupra Marittima110. Grottammare111. San Benedetto del TrontoTERAMO112. Martinsicuro113. Alba Adriatica114. Tortoreto115. Giulianova116. Roseto degli Abruzzi117. Pineto118. SilviPESCARA119. PescaraCHIETI120. Francavilla al Mare121 Ortona122. Fossacesia123. Vasto124. San SalvoL’AQUILA125. Villalago126. ScannoCAMPOBASSO127. Termoli128. CampomarinoROMA129. Trevignano Romano130. AnzioLATINA131. Latina132. Sabaudia133. San Felice Circeo134. Terracina135. Fondi136. Sperlonga137. Gaeta138. MinturnoCASERTA139. CelloleNAPOLI140. Massa Lubrense141. Sorrento142. Piano di Sorrento143. Vico Equense144. AnacapriSALERNO145. Positano146. Capaccio Paestum147. Agropoli148. Castellabate149. Montecorice150. San Mauro Cilento151. Pollica153. Ascea154. Pisciotta155. Centola156. Camerota157. Ispani158. VibonatiPOTENZA159. MarateaMATERA160. Bernalda161. Pisticci162. Policoro163. Nova SiriFOGGIA164. Isole Tremiti165. Rodi Garganico166. Peschici167. Vieste168. ZapponetaBARLETTA - ANDRIA - TRANI169. BisceglieBARI170. Polignano a Mare171. MonopoliBRINDISI172. Fasano173. Ostuni174. CarovignoLECCE175 Lecce176. Melendugno177. Castro178. Patù179. Salve180. Ugento181. Gallipoli182. NardòTARANTO183. Manduria184. Maruggio185. Laporano186. Castellaneta187. GinosaCOSENZA188. Tortora189. Praia a Mare190. San Nicola Arcella191. Santa Maria del Cedro192. Diamante193. Rocca Imperiale195. Trebisacce196. VillapianaCROTONE197. Cirò Marina198. Melissa199. Isola Capo RizzutoCATANZARO200. Sellia Marina201. Catanzaro202. SoveratoVIBO VALENTIA203. Parghelia204. TropeaREGGIO CALABRIA205. Caulonia206. Roccella Jonica207. SidernoMESSINA208. Lipari209. Tusa210. Alì Terme211. Roccalumera212. Furci Siculo213. Santa Teresa di Riva214. Letojanni215. TaorminaRAGUSA216. Modica217. Ispica218. Pozzallo219. Scicli220. RagusaAGRIGENTO221. MenfiSASSARI222. Castelsardo223. Sorso224. Sassari225. Santa Teresa di Gallura226. Aglientu227. Trinità d’Agultu e Vignola228. Badesi229. La Maddalena230. Palau231. BudoniORISTANO232. OristanoNUORO233. Tortolì234. Bari SardoCAGLIARI235. Quartu Sant’ElenaSUD SARDEGNA236. Sant’Antioco.L'elenco completo delle 485 spiagge premiate con la Bandiera Blu 2025 si può consultare qui (pdf) L'elenco degli 81 approdi turistici premiati con la Bandiera Blu 2025 è disponibile qui (pdf) Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale del Programma Bandiera Blu.