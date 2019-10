La Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro a Roma

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

I migliori Maestri Pasticceri d'Italia all’opera per far degustare i migliori panettoni e pandori artigianali. Dove? A Roma , nella cornice dell'Hotel Sheraton, che ospitalaUn’occasione unica per assaggiare la migliore produzione di lievitati artigianali, fiore all’occhiello della nostra tradizione pasticceria e del made in Italy.Nella passata edizione sono statche hanno potuto provare le specialità dei maestri pasticceri coinvolti, e anche in questa occasione promette di confermarsi come una delle più importanti fiere del panettone in Italia L'altro appuntamento della kermesse si svolge una settimana prima (16-17 novembre) a Milano, quando la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro si celebra nel Museo dei Navigli.Un contest itinerante, durante le due tappe del festival, avrà il compito di decretare, dove i principali giudici saranno i visitatori che degusteranno e voteranno i panettoni preferiti.Partner dell'evento Il, Ente Ufficiale di tutela e valorizzazione del lievitato più importante d'Italia, che sarà presente con una rappresentanza di consorziati del dolce delle ricorrenze di fine anno.Durante la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro spazio non solo alla degustazione, ma anche all’informazione sulla qualità delle materie prime e sui metodi di produzione artigianali.: Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro: Hotel Sheraton, Viale del Pattinaggio, 100 - zona EUR, Roma.: 23-24 novembre 2019.: dalle 11 alle 19:30.: ingresso libero.: mostra mercato.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.