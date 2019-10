La Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro a Milano

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera

Laarriva a Milano Una settimana prima dell' appuntamento di Roma , l'evento si svolge nel capoluogo lombardo per due giorni destinati a tutti i golosi.sarà infatti il Museo dei Navigli ad accogliere la kermesse che si pone l'obiettivo di promuovere e di far conoscere il Made in Italy e la sua qualità nel settore dei lievitati. Organizzata dalla Gold Event Organization, la manifestazione è dedicata alla linea stagionale di prodotti da forno soffici.Se è vero che secondo la tradizione il panettone è un dolce tipico della Lombardia e il pandoro è un dolce tipico del Veneto , è altrettanto vero che ormai sono diventatie non c'è più bisogno di aspettare il periodo natalizio per vederli tra gli scaffali dei supermercati o per prenotarli in pasticceria, dal momento che ormai in qualsiasi periodo dell'anno è possibile entrare in contatto con queste leccornie.Tra gli scopi della XI Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro c'è quello di incentivare i network commerciali tra i consumatori, i distributori e le aziende: anche per questo motivo sono previstiche coinvolgeranno i più importanti distributori del territorio e le aziende di produzione, insieme a conferenze incentrate sullo studio del mercato.Non è casuale, ovviamente, la scelta del periodo pre-natalizio per l'allestimento di questo dolce appuntamento che consente alle aziende di presentare i propri prodotti con anticipo e di affinare sul mercato di riferimento la rete di distribuzione. I visitatori avranno modo, tra l'altro, dibeneficiando di assaggi imperdibili tra i diversi stand dei produttori e dei nomi più importanti del settore.Agli amanti di questo dolce ricordiamo che nelle settimane successive a Milano si svolgono altri due importanti eventi, rispettivamente " I Maestri del Panettone " e la " Fiera di Re Panettone ", di cui si possono leggere maggiori informazioni nei nostri articoli dedicati.Infine, per chi è interessato all'argomento, rimandiamo alla lettura del nostro blog sulle più importanti feste del panettone in Italia Fiera Nazionale del Panettone e del PandoroMuseo dei Navigli, via S. Marco n°40, Milano.16 e 17 novembre 2019.ingresso libero.mostra mercato.dalle 11 alle 19:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.