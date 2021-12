Il Gran Balon: il Mercatino dell'Antiquariato di Torino, Porta Palazzo

Informazioni utili per partecipare al mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

È dal 1985 che in questo angolo diche si allunga dafino alsi svolgedel mese il, il mercato dell'antiquariato minore della città.Organizzato dall’Associazione Commercianti Balon che si occupa anche del– storico mercato delle pulci di Torino che arriva fino a Porta Palazzo –, il Gran Balon si estende con le sue 250 bancarelle tra le viee il, dove si può andare alla scoperta di manufatti e prodotti cartacei dal gusto vintage.Tutto sommato si svolge nei stessi luoghi del Balon del Sabato, il mercatino delle pulci, ma con merceologie più orientate al mondo dell'antiquariato.In una zona brulicante di negozi,e ospita commercianti con licenza fissa, ambulanti, operatori non professionali e dell'ingegno; in mostra c’è davvero di tutto: rigattieri, antiquari, mobili, libri, abbigliamento, ceramiche, vintage e prodotti di artigianato.In alcune occasioni, come il Gran Balon di marzo, il mercato si estende anche in via Cottolengo, a partire da piazza Lanino, fin verso Porta Palazzo.Il Gran Balon si svolge nel rispetto delle precauzioni sanitarie previste (mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento, ecc...).Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiGran Balonda Borgo Dora fino al Cortile del Maglio, Torino.ogni seconda domenica del mese.9 gennaio;13 febbraio;13 marzo;10 aprile;8 maggio;12 giugno;10 luglio;14 agosto;11 settembre;9 ottobre;13 novembre;11 dicembre.: dalle 8 alle 18.: ingresso libero.: mercato dell’antiquariato minore.: maggiori informazioni sul sito ufficiale o al tel. 373 8030002.: se si viaggia in auto dall'uscita dell'autostrada seguire le indicazioni per Torino Nord, Corso Giulio Cesare; con i mezzi pubblici dalla stazione Porta Nuova, prendere il tram 4 e scendere alla fermata Porta Palazzo Nord.Dalla stazione Porta Susa linea 51 fermata Porta Palazzo Nord o linea 72 fermata Rondò della Forca e tram 16 o 3 fino a Porta Palazzo.