Balon del Sabato: il Mercato delle Pulci di Torino, Porta Palazzo

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

C’è auno storico, che con alterne vicende si ripete addirittura dal 1857.Rilanciato negli ultimi anni, è stato battezzato(così è impossibile sbagliare data) ed è talmente popolare da sovrapporre il suo nome al quartiere che lo ospita:, il reticolo di vie che da, in Piazza della Repubblica, scendono fino al fiume, è infatti per tutti i torinesi "il Balon".Puntuale a ogni settimana, già alle sette del mattino il Balon del Sabato apre il sipario su un variopinto e colorato insieme di bancarelle: fianco a fianco espongonoveri e propri, stockisti del, mercanti dell’Negli ultimi anni si è aggiunto il filone dell’, a dare una dimensione da suk ad alcuni angoli del mercatino. In tutto sono 300 gli espositori; e tra questi c’è anche una cinquantina di commercianti che hanno il negozio nel quartiere e che in concomitanza con il mercatino lo portano in strada.Vi accorgerete, passeggiando alper le vie di Borgo Dora, di essere in compagnia di un’umanità quanto mai eterogenea, che va dallo studente al pensionato, dal turista straniero in cerca di occasioni a poco prezzo al collezionista di rarità.Il Balon del Sabato resta aperto fino alle 17: avrete così tutto il tempo – e ve lo consigliamo – di distogliere gli occhi dalle bancarelle e visitare anche gli altri luoghi turistici di Torino Il secondo weekend del mese, se potete, fermatevi per la notte: la domenica, nello stesso quartiere, va in scena il, mercato dell’antiquariato dove espongono oltre 250 tra mercanti e artigiani.Se ti interessa l'argomento. leggi anche il nostro articolo sui: Balon del Sabato: quartiere Borgo Dora, Torino,: tutti i sabati dell'anno.4-11-18-25 gennaio;1-8-15-22-29 febbraio;7-14-21-28 marzo;4-11-18-25 aprile;2-9-16-23-30 maggio;6-13-20-27 giugno;4-11-18-25 luglio;1-8-15-22-29 agosto;5-12-19-26 settembre;3-10-17-24-31 ottobre;7-14-21-28 novembre;5-12-19-26 dicembre.: dalle 7 alle 17.: ingresso libero.: mercatino dell’antiquariato.: maggiori informazioni sul sito ufficiale del mercatino - tel. 011 4369741.: Torino è raggiunta da una fitta trama di autostrade (A4, A21, A5, A6, A32).All’ingresso in città seguire le indicazioni per Torino Nord, corso Giulio Cesare.Per chi arriva in treno: da Porta Nuova, tram n. 4Da Porta Susa bus linea 72.In entrambi i casi, fermata Porta Palazzo Nord.