L'Infiorata di Pitigliano

Siamo nel sud della Toscana , nell’area del tufo, in piena Maremma toscana, per l’, un’antica tradizione e insieme una kermesse floreale vivace di vivacizzare la città già bandiera arancione TCI, come ogni anno.In occasione della festa del Corpus Domini, quest’edizione, le vie del centro storico si vestono a nuovo grazie al lavoro dei tanti abitanti che tracciano i disegni a gesso sulla strada fin dalle prime ore del mattino, per poi rivestirli con colori, foglie e fiori. I temi trattati possono essere sia sacri che profani e i capolavori artigianali creati dalle mani sapienti dei maestri infioratori, restano lì fino alle 17, quando la processione da il là al calpestio dei manti fiorati.Come di consuetudine, una volta rovinati i disegni che tappezzano le vie di Putigliano, è tradizione portarsi a casa qualche ricordo dell’Infiorata, raccogliendo da terra fiori e foglie. I disegni sono elaborati e il risultato è una vera festa per tutto il borgo.Leggi anche il nostro articolo sulle Infiorate del Corpus Domini in Italia : Infiorata: Putigliano ( Grosseto : 23 giugno 2019: non disponibili: ingresso libero: manifestazione religiosa e floreale: siamo a ottanta chilometri da Grosseto; per chi arriva da nord si consiglia A1 direzione Roma, con uscita Orvieto, SS71 in direzione di Bolsena, SS2 Cassia e SS74 in direzione di Pitigliano; fa sud, Grande Raccolto Anulare direzione Firenze, arrivati a Roma, seguire le indicazioni per Viterbo , poi SS74 in direzione di Pitigliano.Scopri tutti gli eventi della Toscana