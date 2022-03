L'Infiorata di Bolsena

Informazioni utili, date e orari per visitare l'Infiorata

Tre chilometri di tappeti fiorati e una processione solenne che si snoda per le vie del borgo, lungo i vicoli del rione Castello e verso la, luogo del prodigio eucaristico per eccellenza all’origine dell’istituzione dellaStiamo parlando dell’che si celebra ogni anno (quest’anno il) in uno dei borghi più belli del Lazio , sulle rive del lago omonimo.Una partecipazione spontanea e autogestita da parte dei cittadini che iniziano lada diversi giorni prima fino all’alba dell’Infiorata.Ginestre, “fojone”, papaveri, fiordalisi, rose, ortensie, calendule, garofani e margherite – solo per citarne alcuni – che con i loro colori danno vita acaratterizzate da una tecnica compositiva sempre più evoluta.Si esegue il bozzetto su carta o sul lastricato, se ne ricoprono i contorni con un impasto di segatura tinta, con la torba o con fondi di caffè e si inizia a comporre il quadro petalo dopo petalo. E così il giorno del Corpus Domini il borgo di Bolsena si lastrica di fiori per omaggiare la solenne processione che ricorda l’appellativo con cui è conosciuta: “la città del Miracolo Eucaristico”.La tradizionale Infiorata di Bolsena infatti ci riporta all’evento che ha reso questa località così famosa, ovvero il miracolo dell’eucarestia avvenuto nel 1263 nella Basilica di Santa Cristina.Le fonti più antiche narrano di un sacerdote boemo, Pietro da Praga, dubbioso sulla natura del pane e del vino consacrato, in viaggio verso Roma per pregare sulla tomba di San Pietro e ritrovare così la fede.Sulla via del ritorno si fermò a Bolsena e durante la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santa Cristina, vide l’ostia tramutarsi in carne e trasudare sangue. Incredulo il sacerdote cercò di nascondere ilma alcune gocce di sangue caddero sul marmo che ancora oggi viene conservato come. Il prelato corse così dal Papa che constatò l'avvenuto miracolo e da Orvieto decretò l’istituzione della Festa del Corpus Domini, sessanta giorni dopo Pasqua.Il solenne omaggio alla reliquia del miracolo e la celebrazione del Corpus Domini con la tradizionale infiorata qui sul Lago di Bolsena , però, arrivò tempo dopo grazie a un evento inaspettato.Nel 1811 padre, per cercare di salvare la Basilica di Santa Cristina minacciata di soppressione, pensò di dimostrare che al suo interno era custodita una famosa reliquia; fu così che fecedal pavimento e, custodito in una teca di cristallo sormontata dalla sfera dell'ostensorio con l'ostia consacrata, lo fece portare in processione lungo un percorso che i cittadini avevano addobbato di fiori.Nel 1814, la processione venne ufficializzata e da allora ogni anno Bolsena celebra la festa con una delle più suggestive Infiorate del Corpus Domini in Italia Infiorata di BolsenaBolsena (Viterbo).19 giugno 2022.ingresso gratuito.manifestazione religiosa.maggiori informazioni sul sito ufficiale del portale turistico di Bolsena o sulla pagina Facebook dell'Infiorata.: siamo a Bolsena, un comune a circa una trentina di chilometri da Viterbo raggiungibile seguendo l’A1, uscita al casello di Orvieto e poi la Strada Umbro Casentinese, oppure uscita al casello di Orte , superstrada per Viterbo, poi SS Cassia in direzione Siena