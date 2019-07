I misteri di Santa Cristina a Bolsena

Informazioni utili, date e orari per partecipare all'evento

Sulle acque del Lago di Bolsena si celebra la Santa originaria di questo luogo con una festa che ancora oggi è la più sentita del territorio. Ogni anno, tra, I misteri di Santa Cristina rimettono in scena le gesta della martire bolsenese morta a soli 12 anni.Sono circa una decina i quadri plastici allestiti su palchi adibiti nel centro storico di Bolsena che ripercorrono i: la giovane Cristina che galleggia sulla pietra nel lago, il supplizio della ruota, il carcere, il supplizio della fornace, i diavoli, la flagellazione, la distruzione degli idoli, le serpi, la morte per le frecce, la gloria. A dare vita alle scene i bolsenesi rigorosamente vestiti con i costumi dell’epoca romana, silenti e statici.Il programma dei festeggiamenti è molto articolato e inizia la sera del 23 luglio 2019 con la celebrazione dell'Eucaristia sulla tomba della martire nella grotta addobbata di fiori, ildella Santa dalla Basilica di Santa Cristina alla chiesa del Santissimo Salvatore, che si trova nella parte alta della città e lungo il percorso dellalo svolgimento dei misteri. La mattina seguente, quando la Santa fa ritorno nella Basilica, si ripete la rappresentazione dei misteri mentre la sera del 24 luglio i festeggiamenti terminano con un suggestivosul lago.si celebrano ininterrottamente da secoli tanto che dalla seconda metà dell’Ottocento ha suscitato l’interesse dei maggiori studiosi di antropologia e religiosità popolare. La scena più interessante resta quella del martirio delle serpi – che un tempo si allestiva sul palco di piazza San Rocco e oggi nella più ampia piazza san Giovanni –, suggestiva e impressionante proprio perché le aspidi sono vive e vengono avvicinate alla faccia della Santa da un serparo.: I Misteri di Santa Cristina: Bolsena (Viterbo).: dal 23 al 24 luglio 2019.: rappresentazione dei Misteri il 23 luglio alle ore 22 e il 24 luglio alle ore 10. Il programma dettagliato degli eventi si può consultare sul sito ufficiale della manifestazione.ingresso gratuito.festa religiosa.: siamo in Lazio a circa trenta chilometri da Viterbo ; Bolsena si raggiunge seguendo l’A1, con uscita al casello di Orvieto e poi la Strada Umbro Casentinese, oppure uscita al casello di Orte , superstrada per Viterbo, poi statale Cassia direzione Siena